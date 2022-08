Weekend z wojskiem w Braniewie

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia w całym kraju odbywać się będą obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W sobotę, 13 sierpnia zapraszamy do wspólnego świętowania w Braniewie.

W sobotę (13 sierpnia) w Braniewie do wspólnego świętowania zapraszają żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9 na placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie. W programie przysięga wojskowych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz promocja na stopień podoficerski żołnierzy Legii Akademickiej z 9BBKPanc. Uroczystość zwieńczy defilada wojskowa.

O godz. 10 w tym samym miejscu rozpocznie się piknik militarny. Będzie to znakomita okazja do poznania sprzętu wojskowego, nie zabraknie również stoiska rekrutacyjnego. Najmłodszych zapraszamy do gry i zabawy. Nie zabraknie również tradycyjnego wojskowego przysmaku- grochówki! Piknik potrwa do godz. 12. Zapraszamy!