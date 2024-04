Widok mało estetyczny

Otwarcie Parku Handlowego na ul. Fromborskiej w Elblągu nastąpiło jesienią. Szybko dostaliśmy sygnały od mieszkańców osiedla, że teraz mają oni widok z okien i balkonów na ciąg śmietników, które negatywnie wpłynęły na estetykę otoczenia.

- Śmietniki stoją w rzędzie wzdłuż ulicy - mówi pani Teresa, która mieszka obok obiektu. - Oczywiście wszyscy tutaj rozumiemy, że śmietniki przy sklepach muszą być. Chodzi tylko o to, czy nie można ich czymś zasłonić, czy to konieczne, by były tak na widoku.

Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z nowym właścicielem obiektu.

- Mamy pewne propozycje, w najbliższym czasie estetyka obiektu zostanie znacznie poprawiona - mówi Łukasz Jerczyński, przedstawiciel firmy Saller Group, która jest właścicielem Parku Handlowego.

Jak informuje Saller Group, te propozycje to zadaszone wiaty śmietnikowe. Elewacja od strony ul. Fromborskiej ma też zostać przyozdobiona elementami dekoracyjnymi.

Elblążanom pozostaje czekać na poprawienie estetyki tej części miasta.