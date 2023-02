Więcej niż świetlica

Centrum Aktywności Lokalnej, a więc m. in. odnowiona świetlica, zostało dziś (19 lutego) uroczyście otwarte w Łęczu. Obiekt ma na celu m. in. "podnieść jakość i skuteczność aktywizacji społeczno-zawodowej" na terenie sołectwa. Zobacz zdjęcia.

Na otwarcie odnowionego obiektu mieszkańcy Łęcza i okolic przybyli dość licznie.

- Nowa świetlica ma dla nas bardzo duże znaczenie, szczególnie dla dzieci, młodzieży, seniorów – mówi o Centrum Aktywności Lokalnej pani Katarzyna. - Warsztaty, które mają tu być przeprowadzane, to super sprawa. Ta świetlica się przyda, to dobry pomysł dla Łęcza. Niezależnie od wieku, każdy jakoś z tego skorzysta – dodaje.

- Jeszcze nie wiem, jak, bo nie wiem do końca, co tu będzie, ale pewnie będę jakoś korzystać z tego miejsca – mówi jedna z nastolatek, która może w samym Łęczu nie mieszka, ale całkiem niedaleko stąd.

- Jak będą warsztaty dziewiarskie i krawieckie, to na pewno chętnie przyjdę. Dla moich dzieci pewnie będą ciekawe warsztaty rowerowe, może popołudniami nam się uda skorzystać z tej świetlicy – mówi pani Ania.

- Dobrze, że to odnowili, bo ten budynek to by już chyba runął – komentuje kolejna osoba renowację świetlicy.

O szczegółach inicjatywy opowiadała dziś Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka.

- Zawsze temat świetlicy (w Łęczu – red.) powracał. To był zawsze jeden z najważniejszych tematów, o których rozmawialiśmy. Jak państwo wiedzą, przez całe lata świetlica była w bardzo złym stanie, z roku na rok w coraz gorszym. W tym czasie poszukiwaliśmy środków i sposobów, by ją wyremontować. Jestem zarówno jako burmistrz i tak osobiście szczęśliwa, że udało się to zrobić – podkreśliła Magdalena Dalman. Dodała, że udało się nie tylko przygotować pomieszczenie na parterze, ale też zagospodarować nowy element, czyli poddasze budynku. Jak projekt prezentuje się od strony finansowej?

Całość to koszt 1 mln 900 tys. zł. Największe dofinansowanie, blisko 788 tys. zł, pochodzi z funduszy unijnych uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To dofinansowanie wiąże się z koniecznością zmiany nazwy właśnie na Centrum Aktywności Lokalnej, a także ze zobowiązaniem gminy do organizacji różnego rodzaju działań, jak wspomniane już warsztaty. Rządowy Program Inwestycji Lokalnych przyniósł kolejne pół miliona zł dofinansowania, reszta środków na realizację inwestycji to środki z budżetu gminy. W centrum mają funkcjonować pracownie kulinarna, krawiecko-dziewiarska, "majsterkowicza" (czy "naprawy rowerów") oraz multimedialna. Obiektem zarządzać będzie tolkmicki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Fot. TB

- Chciałabym jeszcze w ramach takiej anegdoty powiedzieć o tym, że ta inwestycja była w realizacji, przygotowaniu administracyjnym i poszukiwaniu środków, niezwykle trudna – podkreśliła Magdalena Dalman. - Cokolwiek mogło się po drodze popsuć i o cokolwiek mogliśmy się potknąć, to się potykaliśmy. Więc mam nadzieję, że wczorajsza wichura, która spowodowała, że musieliśmy przesunąć otwarcie świetlicy, to już był ostatni akt takich potknięć – żartowała burmistrz. - Teraz to już jest zabawne, natomiast kiedy to się działo, to nie było zabawne, że nawet Poczta Polska nie wysłała listu z naszym wnioskiem o dofinasowanie w tym czasie, kiedy miała wysłać. Nawet w tym momencie była wpadka, choć nie po naszej stronie – opowiadała. Życzyła mieszkańcom, by cieszyli się odnowionym obiektem przez lata. Podkreśliła, że zagospodarowanie go jeśli chodzi m. in. o dalsze wyposażenie leży w rękach gminy, ale także samych mieszkańców Łęcza, tak, by miejsce odpowiadało na ich oczekiwania i potrzeby.

- Po trzynastu latach od pamiętnego pożaru domu mieszkalnego w Łęczu i po udostępnieniu świetlicy pogorzelcom, po gruntownym remoncie, świetlica ponownie powróciła w ręce mieszkańców - mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku, Margarita Filip. - Myślę, że dziś spełniły się marzenia i oczekiwania, że budynek będzie ten służył i młodszym i starszym. Chciałabym gorąco zachęcić państwa do korzystania ze świetlicy - zaznaczyła przewodnicząca.

- Mieszkańcy Łęcza długo czekali na otwarcie tego nowego miejsca - przyznała sołtys Łęcza, Monika Trocek. - Mam nadzieję, że nowo powstałe Centrum Aktywności Lokalnej będzie w pełni spełniać funkcję rekreacyjną, społeczną, będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców, w którym będą odbywać się różne warsztaty dla dzieci, młodzieży i reszty mieszkańców oraz że będzie miejscem spotkań dla naszych seniorów.

Otwarciu świetlicy towarzyszyły występy artystyczne, m.in. zespołów Sasanki z Suchacza czy Tolkmiczanek, a także dzieci i młodzieży. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, poczęstunku i rozmów przy kawie i herbacie.