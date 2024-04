Wieczny spoczynek, sprzątanie doraźne

- Na cmentarzu odwiedzam grób bliskiej mi osoby niemal codziennie. Od dawien dawna jest problem z wywozem śmieci, które wręcz przelewają się z pojemników, a nie jest to Wszystkich Świętych, kiedy jest mnóstwo odwiedzających. Sytuacja taka nagminnie się powtarza, niemalże w każdym miesiącu - pisze pani Anna, skarżąc się na przepełnione śmietniki na cmentarzu Agrykola. - Nie narzekam, bo nawet jak śmietniki są pełne, to zaraz patrzę i już są wyczyszczone - mówi z kolei pani Halina, którą spotkaliśmy na cmentarzu.

W ostatnim czasie dostaliśmy zgłoszenie od Czytelniczki, zwracającej uwagę na problem, jakim jest rzadki wywóz śmieci z cmentarza Agrykola.

- Na cmentarzu odwiedzam grób bliskiej mi osoby niemal codziennie. Od dawien dawna jest problem z wywozem śmieci, które wręcz przelewają się z pojemników, a nie jest to Wszystkich Świętych, kiedy jest mnóstwo odwiedzających. Sytuacja taka nagminnie się powtarza, niemalże w każdym miesiącu - pisze pani Anna, skarżąc się na przepełnione śmietniki na cmentarzu Agrykola. Zauważam też, że pojemniki na śmieci te bliżej głównych wejść są opróżniane częściej, zaś w odległych alejkach „wedle uznania raz na jakiś czas”. Może komuś się spieszy, a może po prostu komuś się nie chce, bo po co? Gdzie jest zarządca cmentarza? Gdzie zieleń miejska? Kto odpowiada za ten nieład i bałagan? Czystość na elbląskich cmentarzach pozostawia wiele do życzenia. Proszę chociażby odwiedzić cmentarz w Pasłęku, gdzie alejki są czyste i posprzątane – twierdzi kobieta.

Z pytaniami Czytelniczki zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu i dowiedzieliśmy się, że obsługą odbioru odpadów z terenu cmentarzy komunalnych zajmuje się Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, „które odbiera odpady zgodnie z warunkami obowiązującej umowy”. Według ZZM, sytuacje nagłego przepełnienia są zgłaszane do EPGK na bieżąco. Pytania do EPGK wysłaliśmy 3 kwietnia, odpowiedzi otrzymaliśmy 10 kwietnia.

- Odbiór odpadów nie jest określony harmonogramem, a powinien odbywać się w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny miejsca gromadzenia odpadów - mówi Marek Cymerys, dyrektor EPGK, który również przyznaje, że o nagłej konieczności opróżnienia pojemników jest od razu informowany.

Podczas naszej wizyty na cmentarzu 17 kwietnia śmietniki były albo całkiem opróżnione, albo niemal puste. Fot. Anna Malik

Z danych udostępnionych przez spółkę wynika, że przez pierwsze trzy miesiące 2024 roku pojemniki na cmentarzu opróżniane były 14 razy (13 stycznia, 18 stycznia, 30 stycznia, 31 stycznia, 13 lutego, 23 lutego, 29 lutego, 13 marca, 15 marca, 18 marca, 21 marca, 27 marca, 28 marca oraz 30 marca.

- 29 lutego nastąpiła awaria samochodu specjalistycznego typu śmieciarka, przystosowanego do bezpiecznego poruszania się po wąskich alejkach cmentarza. Niestety awaria trwała do 13 marca 2024 r. i to było powodem przepełnienia śmietników 12 marca. Pojemniki zostały opróżnione 13 marca oraz 15 marca. Z terenu cmentarza nie zawsze jest możliwość opróżniania jednego dnia wszystkich pojemników, więc może się zdarzyć sytuacja, że część jest opróżniana następnego dnia - przyznaje Marek Cymerys.

Jak zaznacza dyrektor, EPGK w swoich działaniach uwzględnia warunki atmosferyczne i charakterystyczne dni w kalendarzu, takie jak wszelkie święta czy okazje do częstszych odwiedzin cmentarza.

- W pracy pomagają nam zgłoszenia od administratora cmentarza o konieczności opróżniania pojemników, jak również w przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów w danym miejscu, zgłoszenia samych mieszkańców, do czego zachęcam. Na każde uzasadnione zgłoszenie spółka reaguje bez zbędnej zwłoki - dodaje.

O sytuację na cmentarzu spytaliśmy też odwiedzających groby mieszkańców.

- Przychodzę na groby raz na tydzień, raz na dwa tygodnie - mówi pani Jadwiga. - Przepełnione śmietniki zdarzają się sporadycznie, zależy od dnia. Raz jest czysto, tak jak dziś, a raz rzeczywiście śmieci są, ale nie wiem, jak długo leżą. Chyba najbardziej przepełnione śmietniki są przy bramie - dodaje.

- Ja przychodzę tu tylko kilka razy w roku, więc nie wiem, czy śmietniki są przepełnione, bo ja zawsze mogę znicze wyrzucić - mówi pani Jolanta.

- Nie narzekam, bo nawet jak śmietniki są pełne, to zaraz patrzę i już są wyczyszczone - mówi z kolei pani Halina.