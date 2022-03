Wielkanocna Zbiórka Żywności 2022

Tragedia Ukrainy i trudne zadanie pomocy uchodźcom wojennym, w które nasz Bank Żywności, jak wiele innych organizacji aktywnie się zaangażował, nie przesłoniło nam potrzeb naszych rodaków w trudnej sytuacji - informuje Bank Żywności w Elblągu. I organizuje, jak co roku, Wielkanocną Zbiórkę Żywności, która odbędzie się w najbliższy weekend 1-2 kwietnia.

Nasza działalność statutowa – udzielanie pomocy żywnościowej potrzebującym pomocy mieszkańcom naszego kraju prowadzona jest nieprzerwanie. Pamiętamy też o tym, że nasi podopieczni czekają na tradycyjne już paczki świąteczne. W tym trudnym, niepewnym czasie święta wielkanocne powinny wszystkim przynieść trochę radości i nadzieję Jak co roku w tym celu organizujemy Świąteczną Zbiórkę Żywności w sklepach i liczymy na taką, jak zawsze, hojność klientów sieci handlowych.

Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie.

– To jedna z najważniejszych zbiórek żywności od lat. W obliczu trudnej sytuacji, która dotyka wielu ludzi istnieje jedno słowo, które może nam pomóc: „razem”. Stojąc ramię w ramię, wyciągając do siebie pomocną dłoń i wspierając osoby potrzebujące, możemy rozwiązać wiele problemów – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – Musimy pomagać mądrze i zrozumieć, że nasze wsparcie będzie potrzebne jeszcze długo.

Wielkanocna Zbiórka Żywności działa także jako sklep online zbiorkazywnosci.pl. Jest to rodzaj skarbonki – dzięki zebranym środkom Banki Żywności zajmą się zakupem produktów do paczek świątecznych. Sklep online będzie działał do 2 kwietnia.