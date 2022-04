W Palmową Niedzielę w CSE „Światowid” można już poczuć magię Wielkanocy. Na „Pogrzebie żuru i śledzia” wystawili się sprzedawcy oferujący wielkanocne (i nie tylko) produkty. Zobacz zdjęcia.

Wielkanocny jarmark w Światowidzie „Pogrzeb żuru i śledzia” to już tradycja. Po pandemii dolny hol znów wypełnił się wystawcami. Na „dzień dobry” witają nas wędliny, miody, ciasta... - Przydałoby się jakieś miejsce na kawiarenkę, gdzie przy kawie można by degustować ciasta. Bo tak naprawdę, to nie wiem na co się skusić – mówi pani Krystyna, jedna z klientek.

Można się też skusić np. na żurek... Idziemy dalej i spotykamy silną ekipę z elbląskiego Ekotargu. Elblążanie oferują wyroby rękodzielnicze m.in. własnoręcznie wyrabiane mydło. - Robione na naturalnych produktach z trzech składników. W zależności od tego, co jest zamoczone w oleju, takie wychodzi mydło. Jeżeli pokrzywa – to mydło pokrzywowe. Najpierw robi się macerat: pokrzywa moczy się w oleju słonecznikowym. Potem dodaję wodorotlenku sodu i przy pewnej temperaturze trzeba to wszystko połączyć. Następnie idzie to na półkę na sześć tygodni, wodorotlenek znika i mamy mydło – tłumaczy Ireneusz Zander, wytwórca mydeł.

Idziemy dalej... Na dużej sali można już kupić wszystko co kojarzy się ze świętami wielkanocnymi i nie tylko. Mamy więc wydmuszki z jajek, duże ozdobne jajka, zajączki – przytulanki i takie, które można postawić na stół. Z rzeczy nieoczywistych: figurkę elbląskiego strażnika miejskiego (luźna inspiracja), płyty ze świętym rezonansem gongów (same gongi też można kupić). - W ramach niedzielnego spaceru przyszliśmy zobaczyć co jest. Bez specjalnego celu. Na razie się rozglądamy – mówi pani Edyta, która spotkaliśmy w Światowidzie.

- Co roku przychodzę, to i dziś przyszłam. Czy coś kupię? Zawsze mówię, że nic, ale zawsze z czymś wyjdę – dodaje pani Magda.

Jarmark potrwa do godziny 17.