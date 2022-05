Wieża widokowa czeka na gości

Od 10 maja do 15 października możliwe będzie zwiedzanie tarasu widokowego na wieży Katedry p.w. Świętego Mikołaja w Elblągu. Obsługę zwiedzających zapewnia Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Wstęp na taras jest odpłatny – za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za ulgowy 5 zł.

Wieża udostępniana jest w dniach:

wtorek - piątek, w godzinach: 10.00 - 17.00,

sobota, w godzinach: 10.00 - 14.00,

niedziela, w godzinach: 14.00 - 17.00.

Ostatnie wejście możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem.

W poniedziałki wieża jest nieczynna.

Historia katedry św. Mikołaja sięga pierwszej połowy XIII wieku. Na przestrzeni lat obiekt był wielokrotnie rozbudowywany czy odbudowywany po pożarze, a następnie po zniszczeniach II wojny światowej. Jest to jedna z najwyższych świątyń w Polsce - wysokość wieży wynosi 97 m. Wprawdzie taras widokowy jest zlokalizowany nieco niżej - na wysokości 67,08 - jednak mimo to zapewnia niezapomniany widok na całe miasto i okolice. Dotarcie do niego wymaga pokonania 365 schodów, dlatego wybierając się na wieżę warto zaopatrzyć się w wygodne obuwie.