Trwają pełne przygotowania do powrotu do szkół w trybie stacjonarnym, mimo trwającej jeszcze pandemii koronawirusa. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Miejskie Centrum Wolontariatu tradycyjnie organizuje akcję „Pierwszy dzwonek"

Bez względu na to, jaka będzie forma nauczania, czy będzie ono całkowicie stacjonarne, czy będzie musiało odbywać się zdalnie, chcielibyśmy zebrać artykuły szkolne, które przydadzą się nie tylko na początku, ale również w ciągu całego roku szkolnego. W zeszłym roku, mimo trudnego czasu pandemii, obostrzeń, akcja „Pierwszy dzwonek" zakończyła się wspaniale, zaskoczyła nas ilość placówek i osób indywidualnych, które włączyły się w zbiórkę. Mamy nadzieję, że i tym razem, w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie możemy liczyć na siłę pomocy.

Wspólnie pomóżmy wesprzeć dzieci i młodzież z placówek:

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Elblągu

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Lepszy Rozwój" w Zielonce Pasłęckiej.

- Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu,

Zbieramy nowe, nieużywane rzeczy. Najpotrzebniejsze będą:

- zeszyty, wszystkie rodzaje,

- kredki, pisaki, ołówki, pióra, długopisy,

- bloki rysunkowe, techniczne, kolorowe, wycinanki, koszulki,

- artykuły plastyczne, farbki, pastele,

- gumki, temperówki, papier xero,

- plecaki, tornistry, piórniki, teczki,

- oraz wszelkie inne artykuły szkolne...

Dodatkowo dla DPS na Kasprzaka zbieramy artykuły spożywcze (makarony, kasze, ryż, cukier, olej, obiadki dla dzieci w słoiczkach, itp.), a także środki czystości (proszki do prania, płyny do prania/płukania, mydło, płyny do czyszczenia powierzchni, chusteczki nawilżane).

Akcja związana ze zbiórką artykułów szkolnych potrwa do 17 września. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 55 235 18 85 lub mailowo: wolontariat@centrumelblag.pl.

Zebrane artykuły można przynosić do naszego biura przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 26, od poniedziałku do piątku od 9 do 16.

Zainteresowanych włączeniem się do akcji prosimy o kontakt w celu potwierdzenia.