Wodny tor przeszkód znów w Elblągu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejny weekend z dwoma dmuchanymi torami przeszkód. W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” od piątku do niedzieli (26-28 listopada) będzie można na nich poszaleć, sprawdzić swoją równowagę i spryt. Tym bardziej, że atrakcja ta będzie dostępna w cenie zwykłego biletu na basen.

Dmuchany tor przeszkód to wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych. Każdy może pokonać trasę, a do dyspozycji wszystkich uczestników będą dwa rodzaje toru. W strefie rekreacyjnej, czyli w basenie do nauki pływania, będzie mniejszy dmuchany tor dla dzieci, natomiast w basenie sportowym znajdzie się ten dłuższy i większy. Przy każdym z torów o bezpieczeństwo zadbają ratownicy.

To już druga taka wizyta dmuchanego toru przeszkód w Elblągu, ale elementy będą inne niż poprzednio, we wrześniu. A jak bawiliśmy się wtedy możesz zobaczyć tutaj.

Z toru przeszkód będzie można skorzystać w piątek 26 listopada (od godz. 20 do 22), przez całą sobotę 27 listopada (od 6 do 22) oraz w niedzielę 28 listopada (od 6 do 21). Co ważne, bilet wstępu będzie dostępny w cenie zwykłego wejścia na basen. Jest to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu w gronie rodziny czy przyjaciół.