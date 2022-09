Wojciech Ziółkowski dowódcą „Szesnastki“

Decyzję o mianowaniu generała brygady Wojciecha Ziółkowskiego dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Mateusz Błaszczak podczas dzisiejszego święta dywizji. Gospodarzem uroczystości był 16 pułk logistyczny z Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Wojciech Ziółkowski ma 52 lata. Karierę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1993 r. Pierwszym przydziałem służbowym po ukończeniu wrocławskiej WSO było dowodzenie plutonem w 102 pułku zmechanizowanym.

Ukończył m. in. studia na Wydziale Wojsk Lądowym w Akademii Obrony Narodowej. Służył w PKW w Iraku na stanowisku z-cy dowódcy - szefa sztabu Brygadowej Gripy Bojowej. „Po powrocie z misji w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia w 17. Brygadzie Zmechanizowanej, które pełnił do 2011 roku. Następnie realizował zadania jako Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – ds. programu wdrażania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowego Transportera Opancerzonego i PPK SPIKE. W 2013 objął kolejno stanowiska szefa oddziału analiz rynku a następnie szefa oddziału koordynacyjnego w Inspektoracie Uzbrojenia. Po roku służby w Inspektoracie Uzbrojenia zostaje wyznaczony na stawisko służbowe zastępcy szefa w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.“ - informuje strona internetowa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W 2016 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy w 17 Brygadzie Zmechanizowanej. 29 marca 2021 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 16 PDZ. W tzw. „międzyczasie“ ukończył studia z polityki obronnej na Akademii Obrony Narodowej. W ostatnim czasie był czasowo pełniącym obowiązki dowódcy dywizji. od dziś jest już pełnoprawnym dowódcą. Awans na generała brygady otrzymał 11 listopada 2021 r.

- Pan generał został dowódcą bardzo ważnej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja bardzo cenię pana generała - mówił Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej na uroczystości święta 16 PDZ, która odbyła się na placu apelowym 16 pułku logistycznego w Elblągu.

To nie jedyna decyzja personalna podjęta przez ministra. Były dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej, generał Norbert Iwanowski został pełnomocnikiem ministra ds. utworzenia kolejnej już dywizji Wojska Polskiego.

- Dywizja zlokalizowana będzie pomiędzy dywizjami 16 i 18, na wschód od Wisły. To teren przede wszystkim województwa podlaskiego, ale nie tylko. To dobry dowódca, dziś jest szefem jednego z zarządów w Sztabie Generalnym - mówił Mariusz Błaszczak.

Minister zapowiedział też wzmocnienie uzbrojenia Wojska Polskiego, w tym 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Decyzje personalne zostały przekazane na uroczystej zbiórce z okazji święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W trym roku gospodarzem uroczystości był 16 Pułk Logistyczny w Elblągu. -

- Spotykamy się, by uczcić 103. rocznicę utworzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Świętu dywizji zobowiązuje nas, aby oddać hołd wszystkim polskim patriotom, żołnierzom i bohaterom, którzy walczyli o niepodległość Polski. Ta wielka zasługa przypadła także w udziale żołnierzom 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty, której tradycję dziedziczy dowodzony przeze mnie związek taktyczny - mówił generał brygady Wojciech Ziółkowski, dowódca 16 PDZ. - Współczesność dywizji to przede wszystkim szkolenie związane z utrzymaniem gotowości do obrony kraju oraz trudna i niebezpieczna służba po za jego granicami.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. W godzinach 10 – 16 na Wyspie Spichrzów przy ul. Warszawskiej trwać będzie piknik militarny, na którym zaprezentowany zostanie sprzęt jednostek wojskowych podległych 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Więcej o pikniku tutaj.