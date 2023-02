Wolontariuszka-laureatka z Elbląga

Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności – w tej inicjatywie została wyróżniona Katarzyna Cherek. W ogólnopolskim konkursie, na który w pierwszym etapie wpłynęło 112 zgłoszeń, elblążanka znalazła się w gronie 6 laureatów inicjatywy.

Jaki jest cel konkursów organizowanych przez Korpus Solidarności?

"Mają za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich), ważnej roli, jaką pełnią w organizacji wolontariatu koordynatorzy oraz uhonorowanie laureatów, a może wziąć w nich udział każdy, kto przystąpił do Korpusu Solidarności" – czytamy na stronie inicjatywy polegającej na "wolontariacie długoterminowym". - Chcemy dzięki nim docenić ochotników oraz zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką pełnią, wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne - podają organizatorzy.

- Bycie wolontariuszem to nie tylko udzielanie się w akcjach charytatywnych czy zbieranie do puszki. To są zaangażowania tymczasowe. Zawsze staram się brać w nich udział, ale moim zdaniem wolontariusz to człowiek, który nosi dobro w sercu. To ludzie, którzy widząc kogoś w potrzebnie, zawsze wyciągają do niego pomocną dłoń. Wolontariat to stawianie w obronie słabszych i tych, którzy boją się mówić. Taką postawę staram się reprezentować – tak istotę wolontariatu opisuje elbląska laureatka. Jak się czuje Kasia ze swoim ogólnopolskim wyróżnieniem?

- Nie mogę powiedzieć, że się nie cieszę. To moje pierwsze wyróżnienie jako wolontariusz, więc jest dla mnie bardzo ważne. To głos wszystkich ludzi, którzy byli ze mną przez cały ten okres działania w wolontariacie. Mówię tutaj o rodzinie, przyjaciołach, nauczycielach, o całym Regionalnym Centrum Wolontariatu, to są ludzie na miarę złota. Dlatego cieszę się, że w związku z wyróżnieniem będę mogła pojechać do Warszawy, że dostanę szansę, aby móc poznać innych wolontariuszy, inne osoby, które czerpią radość z pomagania.

Co w ramach wolontariatu robi Kasia lokalnie i nie tylko? Lista jest długa. Wymieńmy tylko: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od czterech lat, pomoc w organizacji Garmin Iron Triathlon, pomoc w organizacji festynu na torze Kablar z okazji Dnia bez Samochodu, obstawę trasy Biegu Piekarczyka, szkolną zbiórkę na rzecz budowy hospicjum małych dzieci w Kępiu Zaleszańskim, zbiórkę jabłek na rzecz Banku Żywności w Elblągu, organizację festynu-zbiórki charytatywnej z okazji Dnia Piekarczyka w ZSTI, zbiórki na dom dziecka i elbląskie schronisko dla zwierząt, aktywny udział w takich inicjatywach jak Dzień Seniora, a nawet zaangażowanie w organizację poznańskiego Pyrkonu...

