WOT pamięta o żołnierzach AK

78 lat temu Naczelny Wódz, generał broni Władysław Sikorski wydał rozkaz, którym utworzył Armię Krajową. Nowa organizacja powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Terytorialsi z Warmii i Mazur dziedziczą ich tradycje.

W Armii Krajowej skupiała się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego, opierając się na setkach tysięcy żołnierzy - ochotników. Rozpoznawalnym znakiem żołnierza Armii Krajowej jest biało - czerwona opaska z orłem, noszona na lewym ramieniu. - Nie bez powodu mówię, że jest. Bowiem mamy jeszcze ten ogromny zaszczyt i okazję tworzyć historię z autorami niepodległej Polski – podkreśla szer. Sabina Mazurek, koordynator ds. kombatantów Armii Krajowej.

Wojska Obrony Terytorialnej identyfikują się z żołnierzami polskiego podziemia. - Łączy nas misja i terytorialność w działaniu, łączy nas przede wszystkim poczucie patriotyzmu, oddania i braterstwa, łączy nas troska o dobro ojczyzny. Nie ma nic cenniejszego w wojskowej służbie jak żołnierz ochotnik, który jest fundamentem naszej formacji, opierający się na chlubnych tradycjach naszych poprzedników” – dodaje szer. Sabina Mazurek. - Dziś, jako kontynuatorzy misji, pamiętamy o naszych Bohaterach, tych którzy odeszli na wieczną wartę i Tych, z którymi dane nam jest jeszcze tworzyć przyszłość. Korzystajmy z tego, bo to ostatni moment, kiedy możemy wysłuchać na żywo świadków tamtych wydarzeń, ostatni czas kiedy możemy spisać ich „wersy” dla przyszłych pokoleń, ostatnia chwila, kiedy możemy iść ramię w ramię.

Oto jak zwrócił się do żołnierzy Armii Krajowej, w ostatnim rozkazie, gen. bryg. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”:

"Żołnierze Armii Krajowej!

Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę- z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.

Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju

/-/ Niedźwiadek

Gen. Bryg.

M.p. 19 stycznia 1945"