Wracają wyjazdy z ZUS na rehabilitację

Od 15 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać, muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie.

- Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. - Taki test jest bezpłatny. Aby go wykonać, należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego – dodaje rzeczniczka.

Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. O wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek rehabilitacyjny.

Co ważne, nie należy planować wyjazdu zanim ośrodek nie poinformuje o negatywnym wyniku testu. Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji muszą pozostać w domu. Ci, którzy nie mogą jechać na rehabilitację powinni poinformować o tym ZUS. Istotne jest również to, że należy poinformować ośrodek rehabilitacyjny o zmianie numeru telefonu.