Wsparcie dla pieczy zastępczej

Laptopy i sprzęt multimedialny trafi do rodzin zastępczych, dzieci i pracowników elbląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel, w ramach projektu związanego z walką z epidemią koronawirusa, miasto pozyskało 624 tys. złotych.

W czerwcu Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego złożył wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o środki finansowe w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Gmina Miasto Elbląg otrzymała na ten cel dotację w wysokości 624.415 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację projektu, którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, a więc wsparcie rodzin zastępczych, dzieci i pracowników elbląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu do nauki zdalnej: 117 sztuk laptopów i 169 sztuk sprzętu multimedialnego (słuchawki, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, odtwarzacze, tablice multimedialne). Z projektu zostaną również zakupione środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze, ozonatory). Projekt pozwoli również na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprzęt jest już częściowo zakupiony, w części zaś zamówiony i wkrótce zostanie odebrany.