Wspomóż aukcje WOŚP

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu podjęła się organizacji „29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu”. Już 10 stycznia 2021 roku po raz 29 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Inicjatywy Jurka Owsiaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdego roku, w drugą niedzielę stycznia w całej Polsce oraz wielu miejscach świata odbywają się koncerty, wydarzenia artystyczne, a na ulice miasta wyruszają grupy barwnych wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami. Wiemy, że ten Finał będzie inny niż wszystkie do tej pory ale zagrajmy w Elblągu razem! Z całych sił. Tegoroczny temat finału: Finał z głową - takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Od 16.12.2020 Trwa zbiórka fantów na aukcje WOŚP Elbląg. Potrzebujemy Waszej Pomocy.Tradycyjnie WOŚP-owo w Elblągu ruszyła już strona https://www.wosp-elblag.pl/aukcje, na której można będzie wylicytować najróżniejsze ciekawostki. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu zwraca się do Państwa z prośbą o przekazywanie fantów na loterię WOŚP. Może to być dosłownie wszystko (zabawki, gry, słodycze, przedmioty okolicznościowe, upominki, gadżety, książki, koszulki, płyty itd.) ale również usługi np. kosmetyczne, motoryzacyjne, fotograficzne itp. Czekamy na Was !!!

Fanty zbieramy w: