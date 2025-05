Wybieramy nazwę stadionu przy ul. Krakusa – rusza głosowanie

Rusza drugi etap konkursu na nazwę własną stadionu przy ul. Krakusa. Spośród blisko 110 nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wyłoniła pięć, które teraz zostaną poddane pod głosowanie.

Za nami pierwszy etap konkursu na nazwę stadionu przy ul. Krakusa. Mieszkańcy przez siedem dni zgłaszali swoje propozycje. Wpłynęło ponad 100. Ze zgłoszonych Komisja Konkursowa wyłoniła pięć, które w II etapie konkursu zostaną poddane pod głosowanie. Głosowanie będzie się odbywało:

na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/Miasto.Elblag)

w papierowej - druk do głosowania dostępny będzie w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych znajdującym się w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu w godzinach urzędowania (pokój 310, głosować należy na miejscu).

Głosowanie potrwa do 30 maja br.

Propozycje:

Stadion Krakusa

Arena Krakusa

Hanza Stadion

Stadion/Arena im. Polskich Olimpijczyków

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny Zdrój

Przypomnijmy, że trwają przygotowania do modernizacji stadionu przy ul. Krakusa, który ma zmienić się w nowoczesny obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została podpisana pod koniec ubiegłego roku. Wykonawcą została firma AKINT Sp. z o.o.

Dokumentacja dotyczy przebudowy istniejącego obiektu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Krakusa 25 i dostosowanie go do wymagań PZLA Klasy IVA oraz PZPN dla III Ligi wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej 41 w Elblągu. Zakres zamówienia jest bardzo szeroki. Proponowane rozwiązania dotyczące stadionu lekkoatletycznego zostały przygotowane we współpracy i przedstawione środowiskom sportowym, które po modernizacji mają być głównymi użytkownikami tego obiektu. Wykonawca ma na opracowanie dokumentacji siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.