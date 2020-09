Wybierasz się do lasu? Warto o tym wiedzieć!

W tym tygodniu w lasach Nadleśnictwa Elbląg na Mierzei Wiślanej pojawiły się czerwone naklejki z informacją, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku lub gdy zgubimy się w lesie.

Co roku zdążają się sytuacje, w których ktoś wzywa pomoc lub zgubi się w lesie. Dzieje się to najczęściej latem, gdy w lesie przebywa dużo osób oraz jesienią, gdy pogoda staje się bardziej wymagająca, a ludzie udają się do lasu na grzyby. Chcemy, aby osoby korzystające z lasu czuły się tu bezpiecznie. Prosimy zwrócić uwagę na czerwoną naklejkę, można na przykład zrobić jej zdjęcie. Później za pośrednictwem podanej poniżej strony internetowej lub aplikacji o takiej samej nazwie łatwiej wrócić do samochodu, gdy zgubimy się w lesie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wraz z leśnikami z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Elbląg wspólnie przygotowali naklejki, które pojawiły się między innymi na: leśnych miejscach postoju pojazdów, przy ścieżkach edukacyjnych, wieżach widokowych na całej Mierzei Wiślanej łącznie w 15 miejscach.

Na naklejkach znajdziemy następujące informacje:

1. Numer telefonu alarmowego 112 na który należy zadzwonić w nagłym wypadku

2. Pięciocyfrowy numer z literą – jest to adres leśny miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy, np. 15.02.3.12.65.g, gdzie: 15 – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (w tym przypadku Gdańsk); 02 – Nadleśnictwo (w tym przypadku Elbląg), 3 – Obręb Leśny (w tym przypadku Stegna), 12 – Leśnictwo (w tym przypadku Jantar), 65 – Oddział, n – Pododdział.

3. Nazwę nadleśnictwa i leśnictwa oraz numer wydzielenia leśnego.

Jak to działa? Dzwonimy pod numer 112. Podajemy pięciocyfrowy numer adresu leśnego z czerwonej naklejki. Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazuje informację policji lub innym służbom ratunkowym. Służby sprawdzają lokalizację na numerycznej mapie leśnej ( Bank Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ), gdzie za pomocą wyszukiwarki można namierzyć konkretne wydzielenie leśne, w jakim znajduje się poszkodowany, i jeśli jest taka potrzeba przyjeżdżają na miejsce.

Przedsięwzięcie realizowane przez policję z Nowego Dworu Gdańskiego i Nadleśnictwo Elbląg jest traktowane na razie jako pilotażowe. Chcemy sprawdzić, czy takie naklejki sprawdzą się w terenie i czy faktycznie okażą się pomocne w poszukiwaniu lub pomocy potrzebującym.