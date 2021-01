Wygraj prezent dla babci i dziadka

Wnuki i wnuczki do dzieła! Wygrywajcie nagrody w naszym konkursie. Można zdobyć idealne prezenty dla babci i dziadka. Do wygrania aż 20 nagród z okazji 20-lecia portEl.pl.

Nikt Cię tak nie nakarmi jak babcia, nikt nie ma tyle cierpliwości co dziadek. Kochają i wybaczają wszystkie nasze grzeszki. Często się dziećmi opiekują, gotują, rozpieszczają i zabawiają, kiedy rodzice pracują. Bez takiego wsparcia byłoby trudno i źle. Za to wszystko babciom i dziadkom należy się wielkie dziękujemy. PortEl.pl dodatkowo dorzuca prezenty. W naszym konkursie do wygrania mamy 10 kubeczków i 10 koszulek dla babci i dziadka ufundowanych przez firmę Barwy.

Co zrobić żeby mieć szansę na wygraną:

- napisz życzenia dla babci lub dziadka

- wyślij je do nas mailem: konkurs@portEl.pl (dodaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu)

- najfajniejsze życzenia nagrodzimy i opublikujemy

Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 21 stycznia.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl