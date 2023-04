Wyraźnie droższy koszyk (Koszyk inflacyjny portElu)

Były pewne jaskółki zwiastujące minimalny spadek cen w naszym inflacyjnym cyklu, ale jednak jedna czy dwie jaskółki wiosny nie czynią. Za nasze comiesięczne zakupy zapłaciliśmy wyraźnie więcej.

Ten sam Lidl, te same zakupy – to naczelne reguły "Koszyka inflacyjnego portElu". W międzyczasie zrobiliśmy specjalny odcinek o zakupach na Wielkanoc, ale dziś (26 kwietnia) wracamy do naszych utartych zwyczajów. Najpierw przypomnijmy nasze zakupy z 14 marca, ceny przedstawiały się tak:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (9,99), Masło Polskie 200 g (6,47), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,29), Olej Kujawski 1l (10,94), jajka ściółkowe rozmiar L (9,99), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (5,49), płatki Corn Flakes 500 g (9,99), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński 90 g (6,25), czekolada Milka 100 g 2 szt. (6,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem: 136,15 zł.

Dziś przed południem w markecie było sporo klientów, nie ominęło nas nieco dłuższe czekanie w kolejce, ale najsmutniejszym elementem zakupów była jednak wysokość rachunku. Ceny wyglądały tak:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (9,99), Masło Polskie 200 g (6,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (10,94), jajka ściółkowe rozmiar L (9,78), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (8,49), płatki Corn Flakes 500 g (9,99), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy wołowe Exclusive Tarczyński 90 g (7,49), czekolada Milka 100 g 2 szt. (8,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99).

Wyższe ceny pogrubiliśmy. Mniej zapłaciliśmy za mleko i jajka, ale ostatecznie w markecie zostawiliśmy 141,90 zł, więc portElowy współczynnik inflacji w stosunku do zeszłego miesiąca wyniósł 4,2 proc. Dodajmy, że tym razem nie zmieniły się gramatury produktów. Jak co miesiąc przekazaliśmy je do Elbląskiego Banku Żywności.

A jakie są wrażenia naszych Czytelników z mniejszych i większych kwietniowych zakupów? Zapraszamy do podzielenia się i dyskusji.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł