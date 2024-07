Z Elbląga do Częstochowy po raz trzydziesty drugi

Tradycyjnie w dniach 27 lipca-11 sierpnia odbędzie się Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą z diecezji elbląskiej do Częstochowy po raz 32, ci z Elbląga startują 28 lipca.

- Przygotowania przebiegają spokojnie, już powoli wszystko dopinamy na ostatni guzik, to taka ostatnia prosta. Ten rok od tej strony przebiega nad wyraz spokojnie, nie było jakichś problemów organizacyjnych – mówi ks. Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej.

"Obdarz nas pokojem" to hasło tegorocznej pielgrzymki elbląskiej.

- Rozumiemy to hasło szeroko, mówimy o pokoju w znaczeniu teologicznym, pokoju wewnętrznym, który przynosi Pan Bóg człowiekowi, ale chodzi też o modlitwę o pokój na świecie, na którym są te wszystkie wojny, na tym chcemy się szczególnie skupić – zaznacza duchowny. Dodaje, że w związku z tym podczas pielgrzymki motywem przewodnim będzie "Osiem błogosławieństw" z Ewangelii św. Mateusza, które mówią m. in. o tym, by być człowiekiem pokoju, człowiekiem szczęśliwym. Jak podkreśla ks. Sadłocha, motywacji do wyruszenia na pielgrzymkę i modlitewnych intencji jest wiele.

- Każdy ma swoje trudności, rzeczy w życiu, które chce przemodlić, ale także sukcesy. Wielu pielgrzymów idzie, by za coś Bogu podziękować – tłumaczy. - To sprawy związane z naszą codziennością, z całym życiem człowieka – dodaje. Jego zdaniem pielgrzymka to okazja do tego, by się zatrzymać, przemyśleć swoje życie etc.

Trasa pielgrzymki od lat pozostaje niemal niezmienna, ma ok. 500 km. Patrząc "matematycznie" w pielgrzymce idzie 6 grup, ale patrząc przynależnościowo, są to łączone grupy z parafii i miejsc, które wcześniej, gdy pielgrzymów było więcej, szły oddzielnie. Z Elbląga idą dwie grupy, jedna związana z parafiami diecezjalnymi, druga z zakonnymi.

- Spodziewamy się ponad 400 pielgrzymów na całej trasie, statystki w ostatnich latach są tu zbliżone – mówi dyrektor pielgrzymki. Z osobami dojeżdżającymi na jakiś wybrany odcinek pielgrzymki (nie każdy jest w stanie poświęcić na przejście tej drogi kilkunastu dni), można jego zdaniem mówić nawet o ok. 800 pątnikach.