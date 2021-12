Kolejny rok zbliża się ku końcowi i – już tradycyjnie - kolejny raz strażacy wyruszyli wraz ze świętym Mikołajem do Andżeliki i Patrycji. Dziś (22 grudnia) dziewczynki otrzymały świąteczne życzenia i prezenty od strażaków. Zobacz zdjęcia.

Andżelika po wypadku miała uszkodzony rdzeń kręgowy, jednak dzięki opiece w elbląskim hospicjum i rehabilitacji jej stan jest znacznie lepszy. Pierwszy raz strażacy odwiedzili ją, gdy miała 6 lat, obecnie ich podopieczna ma ich już... 15. Mowa więc o trwałej i wieloletniej znajomości. Patrycję, która również zmaga się z problemami ze zdrowiem, strażacy poznali z kolei na festynie. Również od kilku lat odwiedzają ją z życzeniami i prezentami.

- Co się stało ze starym telefonem? Awaria? Kto go zepsuł?

- Ja... - przyznała Andżelika podczas spotkania ze św. Mikołajem. A Mikołaj oczywiście szybko zaradził problemowi...

Podczas spotkania ze strażakami nie brakowało żartów, zwykłych rozmów o tym, co słychać u ich podopiecznych, wielu prezentów i oczywiście uśmiechów obdarowanych.

- Wszystko u was w porządku? Nie muszę na nikogo napuścić renifera? - żartował święty Mikołaj.

Mikołaj i wszyscy strażacy biorący udział w akcji podkreślają, że bardzo cieszą ich te przedświąteczne odwiedziny.

- To wszystko zaczęło się prawie 10 lat temu, gdy Andżelika była w hospicjum na Toruńskiej, a my usuwaliśmy stamtąd jakieś owady, szerszenie czy osy.... - wspomina początki tej inicjatywy st. kpt. Marek Siółkowski. - Wtedy rozpoczęła się cała ta przedświąteczna akcja i trwa do dziś. To dla nas i dla nich bardzo miłe, angażują się wszyscy strażacy z Elbląga i Pasłęka – podkreśla.

- Patrycję poznaliśmy w wyniku pewnego zbiegu okoliczności, trzy lata temu – wspomina św. Mikołaj, czyli asp. Wiesław Matusak. To wszystko wyszło bardzo spontanicznie. Szkoda nam się zrobiło młodej, fajnej dziewczynki w takiej sytuacji. Ona też zapadła jakoś w te strażackie serca, a sami widzicie, że strażaków też mamy fajnych – pokazuje dumnie na swoich kolegów. - Począwszy od naszego dowództwa, które pozwala nam angażować się w takie działania mimo trudnego czasu epidemii, żeby przed tymi świętami było radośniej - dodaje.