Zabytki w powiecie z finansowym zastrzykiem

Znamy już wyniki Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Na co konkretnie przyznano środki w regionie elbląskim?

Najpierw przypomnijmy, że w samym Elblągu przyznano środki na dwa zabytki (łącznie złożono 10 wniosków): na budynek Przedszkola nr 8 (3,4 mln zł) i kościół św. Jerzego (632 tys. zł). Pisaliśmy o tym tutaj.

- W tym programie środki na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane (o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) otrzymać mogły nie tylko zabytki wpisane do rejestru zabytków, ale również te ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Dotacja objęła obiekty, do których tytuł prawny posiadają podmioty samorządowe: gminy, powiaty, województwa, ale istniała również możliwość, by podmioty te pozyskały środki dla wskazanych przez siebie zabytków będących w posiadaniu innych podmiotów w ramach udzielenia dotacji celowej – podaje elbląska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Jak podaje WUOZ, w powiecie przyznano środki na następujące działania:

- Gmina Milejewo otrzymała dotację w wys. 971,3 tys. zł na wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi oraz 304,4 tys. zł na roboty budowlano-konserwatorskie wieży kościoła parafialnego w Milejewie.

- Gmina Gronowo Elbląskie pozyskała 490 tys. zł na odbudowę dzwonnicy na cmentarzu ewangelicko-mennonickim w Fiszewie wraz z odbudową ogrodzenia oraz zabytkowej bramy, jak również taką samą kwotę na wymianę okien oraz renowację drzwi wejściowych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

- Gmina Rychliki otrzymała 980 tys.zł na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dymnik (w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym).

- Gmina Tolkmicko pozyskała 200 tys. zł na pełną, ratunkową konserwację ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Pogrodziu oraz 485 tys. zł na badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka, a także 382 tys. zł na remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

- Gmina Markusy otrzymała 1 mln 78 tys. zł na remont dachu z renowacją podcienia oraz wymianę instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej (dawny Dom Ludowy) w Zwierznie.

- Gmina Godkowo pozyskała 473,7 tys. zł na remont kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grądkach.

- Gmina Młynary wspomoże kwotą w wys. 1,2 mln zł renowację kościoła p.w. św. Piotra Apostoła w Młynarach.

- Powiat elbląski pozyskał dotację na remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku w wysokości 356,3 tys. zł.

Dodajmy, że prawie 3,5 mln zł, jakie przyznano na elbląskie Przedszkole nr 8, to niemal górna granica kwot, jakie można było otrzymać w ramach tego programu. W całym programie przekazane zostanie ok. 2,5 mld zł na 4800 projektów. Wyniki dotyczące województwa warmińsko-mazurskiego można sprawdzić tutaj.