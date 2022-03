Zagłosuj na przedszkole i żłobek w konkursie „TOP Inwestycje Komunalne 2022”

Nowe przedszkole ul. Mielczarskiego, fot. Michał Skroboszewski

Budowa nowoczesnego, ekologicznego przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu zgłoszona została do konkursu „TOP Inwestycje Komunalne 2022”. Przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do drugiego etapu konkursu i znalazło się w gronie 25 nominowanych do tego tytułu inwestycji.

Do 15 kwietnia, do godz. 12:00 można głosować na stronie. Przedszkole i żłobek przy ulicy Mielczarskiego jest obiektem energooszczędnym i ekologicznym, wpisuje się on w tzw. zielony ład. Obiekt jest przeznaczony dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka. Więcej o inwestycji pisaliśmy w tym artykule. Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu i oddania głosu popierającego to przedsięwzięcie.

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu