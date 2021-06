Zakwitły kwietne łąki

Maki, chabry, bławaty to tylko nieliczne gatunki polnych kwiatów, które zakwitły na elbląskich kwietnych łąkach na pasie rozdzielającym jednie przy ul. Armii Krajowej. Już drugi rok cieszą oko przechodniów i kierowców. To jednak nie jedyne miejsce w mieście, gdzie znajdują się kwietne łąki.

W tym roku kwietne łąki powstały również w pasie drogowym Trasy Unii Europejskiej, w ul. Mazurskiej i Browarnej, Kilińskiego, a także w parku Modrzewie i przy ul. Robotniczej. Łącznie prawie 3800 m kw. kwietnych dywanów.

Kwietne łąki to stosunkowo nowy trend w miastach. Tworzą one przyjazne miejsce dla owadów-zapylaczy, w większym stopniu niż krótko przystrzyżona trawa magazynują wodę i po prostu ładnie wyglądają. To polna enklawa, która daje bioróżnorodność w miejskich ekosystemach. W wysianych kwiatach, trawach, czy ziołach swoje bezpieczne miejsce znajdują małe zwierzęta, motyle, czy pszczoły.