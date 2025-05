Zaloguj się do reala z ECUS - konkurs dla rodzin

Zapraszamy elbląskie rodziny z dziećmi do wyjątkowego wyzwania, w którym liczy się wspólne bycie razem - offline! Odłóżcie ekrany, włączcie rodzinny czas i zdobądźcie nagrody - informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Zasady zabawy są proste. Najpierw zgłoś swoją rodzinę do Challengu - do 25 maja wypełnij formularz na stronie ECUS. Możecie nadać sobie pseudonim, który będzie Wam towarzyszył podczas całej zabawy. Liczy się kolejność, bo do udziału zakwalifikuje się tylko 30 rodzin!

26 maja - 1 czerwca to czas podejmowania wyzwań - 7 dni i 7 zadań, które pozwolą Wam oderwać się od ekranów. Zapewniamy dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej, rodzinnej zabawy.

A oto wyzwania, które przed Wami stoją:

spacer z misją - razem z rodzina znajdziecie coś ciekawego,

rodzinny taniec - stwórzcie własny układ taneczny,

wspólna kolacja bez telefonów,

gry planszowe zamiast komputerowych,

zbuduj coś wielkiego z klocków, poduszek czy kartonów,

wycieczka bez GPS - tylko z papierową mapą,

wieczór opowieści zamiast filmów - czytajcie bajki lub opowiadajcie historie.

Zgłoś rodzinę, pokażcie swoją kreatywność i przekonajcie się, że realu jest lepiej! Nagrody czekają.

Szczegółowe zasady konkursu i regulamin znajdziesz na stronie ECUS.