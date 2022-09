Zaproszenie na koncert charytatywny

"Oto człowiek, czyli ludzkie historie..." – to tytuł artystycznego wydarzenia, podczas którego wystąpią dzieci i młodzież, aby pomóc innym, potrzebującym dzieciom. 1 października będzie można przeżyć prawdziwą duchową ucztę, a przy okazji dołożyć swoją cegiełkę na rzecz dzieci z elbląskiego Domu Dziecka.

Rotary Club Elbląg Centrum serdecznie zaprasza elblążanki i elblążan na koncert charytatywny zespołów "Szalone" i "Szalone Małolaty" ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz, który odbędzie się 1 października w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na dokończenie wyposażenia Domu Dziecka (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4) przy ul. Chrobrego 4 w Elblągu.

Rotarianki opiekują się tym Domem Dziecka i do tej pory udało im się zakupić tapczaniki wraz z kołdrami, poduszkami i kompletami zmiany pościeli dla przebywających tam dzieci. Obecnie zbierają środki na zakup potrzebnych mebli (biurka, szafki) do dziecięcych pokoików.

Dzięki temu, że RC Elbląg Centrum jest organizacją non profit i wszyscy członkowie Rotary są wolontariuszami, 100 procent zgromadzonych środków charytatywnych jest przeznaczane na działania statutowe dotyczące przede wszystkim pomocy potrzebującym.

Koncert Charytatywny "Oto człowiek - czyli ludzkie historie..." to interpretacja ważnych wydarzeń, które zdarzają się ludziom od zarania dziejów. To opowieść niekiedy o każdym, a niekiedy o żadnym z nas. To też historie realnych postaci, które kiedyś, czasem dawno a czasem w całkiem nieodległej przeszłości, żyły, czuły i działały w różnych częściach świata. Młodzi artyści chcą poruszyć tematy ważne, często trudne lub niewygodne, ale też, dla równowagi, pokazać jak ważny jest humor, dystans i marzenia. To piękne i magiczne widowisko. Z pewnością prawdziwa artystyczna uczta.

- Mamy nadzieję, że 1 października 2022 roku o godzinie 18 spotkamy się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka i wspólnie przyjrzymy się tej niezwykłej, nieobliczalnej i zaskakującej przygodzie, jaką jest życie. Bądźcie tam razem z nami. Do zobaczenia na koncercie. Serdecznie zapraszamy – mówi prezydent RC Elbląg Centrum Katarzyna Siwiecka, zapraszając na koncert.

Bilety w cenie 80 i 60 zł (w tym dar na cele charytatywne) są do nabycia w Szkole Tańca Broadway przy ul. Willowej 1 w Elblągu. Sprzedaż prowadzona jest w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-18.00. Informacje i rezerwacje biletów pod numerem telefonu: 602-400-325 lub email: elblagcentrum@rotary.org.pl