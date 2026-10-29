Zazielenimy Plac Słowiański

To będzie kolejna przyjazna przestrzeń w centrum miasta. Już niebawem Plac Słowiański zmieni swoje oblicze – wprowadzimy tam zieleń, która nie tylko wpłynie na estetykę tego miejsca, ale przede wszystkim odmieni jego charakter.

Przywrócenie mieszkańcom tej przestrzeni było planowane od dawna, jednak ze względu na trwające przy ul. 1 Maja prace, zostało celowo odłożone w czasie, aby pozostawić mieszkańcom okolicy przestrzeń do parkowania. Z końcem prac związanych z przebudową torowiska, które również uwzględniają wprowadzenie przy ul. 1 Maja zieleni, zazielenienie obejmie także Plac Słowiański.

Słuszność tych planów potwierdzili również urbaniści ze Związku Miast Bałtyckich (UBC), którzy spotkali się w Elblągu na przełomie września i października tego roku podczas Seminarium Komisji Planowania Przestrzennego. Jednym z miejsc, na których skupiło się gremium ekspertów, był właśnie Plac Słowiański.

Przypomnijmy, że w ramach działań w kierunku zwiększenia liczby przyjaznych, ogólnodostępnych zielonych przestrzeni, decyzją prezydenta pula Zielonego Budżetu została zwiększona ponad trzykrotnie, z 30 tys. zł do 100 tys. zł, a w tym roku u zbiegu ulic Browarnej i Robotniczej powstał park kieszonkowy.