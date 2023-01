Co ma do powiedzenia Sztuczna Inteligencja o Elblągu? Jakie ilustracje związane z Elblągiem może sama stworzyć do takiej rozmowy? Postanowiliśmy sprawdzić. Wyszło... nietypowo, bo chociaż chat ewidentnie popełnia błędy, to niektórymi odpowiedziami potrafi zaskoczyć.

Program, maszyna, robot, potocznie możemy nazwać to różnie, ale fakty są takie, że współczesna technologia umożliwia nam porozmawianie ze Sztuczną Inteligencją. Co ma ona do powiedzenia o Elblągu? Sprawdzamy. Dla przygotowania tego materiału użyliśmy funkcji ChatGPT firmy OpenAI. Grafiki wytworzyło oprogramowanie DALL-E 2 tej samej firmy (tu wpisaliśmy kolejno "Artificial Intelligence in Elbląg", "Androidy w Elblągu", "Elbląg za 100 lat"). Nie ingerowano w treść odpowiedzi poza drobnymi zmianami interpunkcyjnymi.

- Chcę z Tobą porozmawiać o Elblągu na stronę portEl.pl. Jakie są najważniejsze informacje, które masz o tym mieście?

- Elbląg to miasto położone w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest ono ważnym ośrodkiem przemysłowym, handlowym i kulturalnym regionu. W Elblągu znajduje się wiele zabytków, w tym zabytkowa starówka z pięknymi kamieniczkami i kościołami. W mieście znajduje się również port rzeczny, który jest ważnym punktem transportowym dla regionu. Elbląg jest też ważnym ośrodkiem akademickim, z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi.

- Nie pomyliłaś się przypadkiem w kwestii portu rzecznego i wielu uniwersytetów?

- Przepraszam, miałeś rację. Elbląg nie posiada portu rzecznego ani uniwersytetów, jest natomiast ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym ze względu na swoje zabytki oraz Kanał Elbląski. Posiada również liczne szkoły wyższe i szkoły zawodowe.

- Spróbujesz przewidzieć, jaka przyszłość rysuje się przed Elblągiem?

- Jako model sztucznej inteligencji, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ponieważ jest ona zależna od wielu czynników, które mogą się zmieniać. Mogę jednak powiedzieć, że Elbląg jest miastem z bogatą historią i kulturą, co może przyciągać turystów i inwestorów. Miasto posiada również potencjał rozwoju przemysłu i usług, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że prognozowanie przyszłości jest trudne i nie ma gwarancji co do konkretnych wyników.

- Które wydarzenia z historii Elbląga uważasz za najważniejsze?

- Niektóre ważne wydarzenia z historii Elbląga to: Budowa Kanału Elbląskiego w latach 1844-1860, który był ważnym połączeniem rzeki Elbląg z morzem Bałtyckim i przyczynił się do rozwoju miasta jako ważnego ośrodka handlowego i przemysłowego. Druga wojna światowa, w wyniku której Elbląg został poważnie zniszczony, a większość jego zabytków została zburzona. Odbudowa miasta po wojnie, która trwała kilkadziesiąt lat i przyczyniła się do odtworzenia wielu zabytków miasta, co przyczyniło się do jego rozwoju turystycznego. Powstanie w Elblągu wiele ważnych instytucji kulturalnych i naukowych, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego i naukowego miasta.

- Znasz jakichś znanych elblążan?

"Androidy w Elblągu" - DALL-E 2 OpenAI

- Niektórzy znani elblążanie to: Stanisław Moniuszko - kompozytor i dyrygent, uważany za twórcę polskiej opery narodowej. Tadeusz Konwicki - pisarz i scenarzysta filmowy, znany z takich dzieł jak "Mały Tydzień" i "Sennik wędrowca". Zbigniew Herbert - poeta, eseista i prozaik, jeden z czołowych przedstawicieli polskiej poezji powojennej. Jerzy Giedroyc - publicysta i polityk, redaktor naczelny kwartalnika "Kultura". Włodzimierz Kotoński - kompozytor, pedagog, dyrygent, jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy muzycznej. Tadeusz Kosciuszko - generał i bohater narodowy, który walczył w czasie powstania kościuszkowskiego. Jerzy Buzek - polityk, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Janusz Korczak - pedagog, pisarz i lekarz, który walczył o prawa dzieci. To tylko kilka przykładów znanych osób związanych z Elblągiem, istnieje wiele innych znanych elblążanów z różnych dziedzin i epok.

- Chyba znowu coś pomyliłaś. A o Ryszardzie Rynkowskim słyszałaś?

- Przepraszam, Ryszard Rynkowski to polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, związany z Elblągiem, który jest znany z takich przebojów jak "Jesteś lekiem na całe zło" czy "Nie kłam kochanie" . Ryszard Rynkowski jest także aktor, prezenter telewizyjny oraz juror w programach muzycznych.

- Czy uważasz, że warto mieszkać w Elblągu?

- Jako model sztucznej inteligencji, nie jestem w stanie ocenić czy warto mieszkać w Elblągu, ponieważ moja opinia na ten temat jest związana z subiektywnymi przekonaniami i preferencjami, które mogą być różne dla każdej osoby. Dla jednej osoby miasto to może być idealne miejsce do życia ze względu na bogatą historię, kulturę, spokój, a dla innej zbyt małe, nudne lub bez perspektyw. To jakie miasto jest odpowiednie dla kogo zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb, ważne jest więc przeprowadzenie własnej analizy i zastanowienie się nad tym, czego się oczekuje od miejsca zamieszkania.

- Sprytnie sobie poradziłaś. A polecisz jakieś miejsca w Elblągu, w których dobrze spędzić czas?

- Tak, Elbląg jest miastem z wieloma ciekawymi miejscami, które mogą być interesujące dla turystów i mieszkańców. Oto kilka propozycji: Starówka - jest to jedna z najcenniejszych zabytkowych dzielnic w Polsce, z pięknymi kamieniczkami i kościołami z różnych epok. Warto odwiedzić Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół św. Wojciecha, czy też Kamienice przy Rynku Starego Miasta. Kanał Elbląski - jest to unikalna budowla hydrotechniczna, która łączy rzekę Elbląg z jeziorem Druzno i jest jednym z najważniejszych zabytków miasta. Można tu zwiedzać z przewodnikiem, popływać statkiem lub wypożyczyć rower wodny. Muzeum Kanału Elbląskiego - to muzeum poświęcone historii budowy i działania kanału, znajduje się ono w budynku dawnej siedziby zarządu kanału i zawiera wiele interesujących eksponatów i multimediów. Zamek krzyżacki - zamek z XIII wieku, jest to jedno z najważniejszych zabytków miasta, w którym dzisiaj mieści się muzeum. Park Miejski - jest to piękny park, gdzie można spacerować, odpocząć i pobawić się z dziećmi. Muzeum Historyczne Miasta Elbląga - to muzeum poświęcone historii miasta i regionu, zawiera ciekawe eksponaty oraz multimedialne prezentacje.

To tylko kilka przykładów z wielu miejsc, które można odwiedzić w Elblągu. Miasto oferuje również wiele innych atrakcji, takie jak kino, teatr, muzyczne koncerty, wystawy itp.

- Który konkretnie park masz na myśli?

- W Elblągu jest wiele parków, w których można spędzić miło czas. Jednym z nich jest Park Miejski im. Karola Musioła, który jest największym parkiem miejskim w Elblągu. Znajduje się on w centrum miasta i jest doskonałym miejscem na spacer, odpoczynek czy sport. Park posiada ścieżki rowerowe, boiska, plac zabaw dla dzieci, a także ogród botaniczny. W parku znajduje się także kilka pomników i rzeźb, które związane są z historią miasta i regionu.

- Chyba mylisz teraz Elbląg z jakimś innym miastem...

- Przepraszam, rzeczywiście pomyliłam się. W Elblągu nie ma parku im. Karola Musioła. Jednak miasto posiada wiele parków, takich jak Park im. Jana Pawła II, Park im. Tadeusza Kościuszki czy też Park im. 1 Pułku Strzelców Konnych, w których można spędzić miło czas na świeżym powietrzu. Warto je odwiedzić, by odpocząć od miejskiego zgiełku i pobawić się z dziećmi.

- Może jednak zostawmy parki... Nasza rozmowa ukaże się na stronie portEl.pl. Czy chcesz przekazać elblążanom i naszym czytelnikom jakąś wiadomość od siebie?

- Jako model sztucznej inteligencji, nie mam możliwości posiadania własnych przekonań ani pragnień, ale mogę przekazać informacje dotyczące Elbląga i jego atrakcji, które mogą być przydatne dla turystów i mieszkańców. Elbląg jest miastem z bogatą historią i kulturą, które oferuje wiele ciekawych miejsc do zwiedzania i atrakcji dla całej rodziny. Warto odwiedzić starówkę z pięknymi kamieniczkami i kościołami, Kanał Elbląski z unikalną budowlą hydrotechniczną, muzeum kanału czy też zamek krzyżacki, który jest jednym z najważniejszych zabytków miasta. Mam nadzieję, że ta rozmowa przybliżyła Państwu Elbląg i zachęci do odwiedzenia tego miasta.

- Koleżanka każe mi jeszcze spytać, czy znajdzie w Elblągu męża. Znajdzie?

- Jako model sztucznej inteligencji, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości ani odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezienia męża w Elblągu. Znalezienie odpowiedniej osoby zależy od wielu czynników i jest procesem, który może zająć czas. Sugeruję skupić się na poznawaniu ludzi poprzez różne aktywności, spotkania, hobby czy pracę. Dzięki temu będzie mieć więcej okazji do poznania różnych osób, a być może właśnie w Elblągu spotka odpowiedniego partnera.

- Dziękuję za rozmowę.

- Nie ma za co, zawsze jestem gotów do rozmowy i pomocy. Życzę miłego dnia i udanego pobytu w Elblągu.

Na koniec: "Elbląg za 100 lat" (DALL-E 2 Open AI)