Zieleń niezgody na Nowodworskiej

- Bezpośrednio pod oknami parkowali samochody, rozjeżdżony przed blokiem plac po deszczu zmieniał się w bajoro, do tego śmieci i butelki. Teren ten należy do Zarządu Budynku Komunalnych w Elblągu, który nie kwapi się do sprzątania go i zagospodarowania. Postanowiłam więc zrobić to sama i przed blokiem zasadziłam zieleń. Jednak ZBK kazał mi ją usunąć – mówi pani Dorota, lokatorka mieszkania w bloku przy ul. Nowodworskiej 11. Zdjęcia.

Pani Dorota jest właścicielką mieszkania na parterze w bloku przy ul Nowodworskiej 11, należy on do wspólnoty mieszkaniowej, ale terem przed blokiem do Zarządu Budynków Komunalnych. - Mieszkańcy parkując samochody pod oknami wjeżdżali już prawie na chodnik. Dzwoniłam w tej sprawie do ZBK, czy jakoś ten teren sensownie zagospodarują, bo przecież tak nie może być. Gdy okazało się, że nie zamierzają, postanowiłam zrobić to sama, wydałam pieniądze i poświęciłam na to czas. Na początku była "wrzawa", bo mieszkańcy mają jeden, a nawet dwa samochody, potem części osób nieprzekonanych się ta zieleń spodobała. Jednak jedna z sąsiadek zadzwoniła do ZBK w tej sprawie i w kwietniu dowiedziałam się od urzędniczki, że będę musiała zieleń "zdemontować"– opowiada pani Dorota.

Jak mówi kobieta, pracownicy ZBK przyjechali wówczas na ul. Nowodworską 11, by wykonać zdjęcia zasadzonej przez nią zieleni. - Kiedy ja do nich dzwoniłam i mówiłam, że teren jest zaniedbany, to pani z ZBK powiedziała, że sama mogę go posprzątać. Oni nie mają ludzi do tego, a poza tym my, lokatorzy, powinniśmy go wziąć w dzierżawę. Ostatecznie stanęło na tym, że mam zasadzoną zieleń usunąć. Byłam w ZBK, pokazałam zdjęcia zieleni, kierownik powiedział: "ładne". Obiecali, że przyjdą na rewizję. Jednak ostatecznie do mnie zadzwoniono z ZBK i powiedziano, że mam to usunąć i koniec – opowiada kobieta.

O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy Zarząd Budynków Komunalnych. W odpowiedzi czytamy między innymi, że nieruchomość przy ul. Nowodworskiej 11 "stanowi wspólnotę mieszkaniową" a rozwiązanie kwestii wymaga wydzierżawienia przez nią tego terenu. Poza tym, na nasadzenia zieleni przed blokiem mieli się skarżyć w ZBK inni lokatorzy tego budynku.

- Interwencja służb technicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w przedmiotowej sprawie odbyła się w skutek skarg telefonicznych mieszkańców budynku przy ul. Nowodworskiej 11, którzy poinformowali o wykonaniu nasadzeń bez uzyskania stosownych zgód. W piśmie z dnia 23 września 2021 r. skierowanym do mieszkańców, którzy wykonali nasadzenia Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wezwał do usunięcia gazonów betonowych wraz z wykonanym nasadzeniem zieleni – czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji.

Zarząd Budynków Komunalnych podkreśla również w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji, że "teren gminny zlokalizowany wokół budynku, stanowiący część działki nr 86, obręb 14, winien być wykorzystywany przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej".

- Stąd też ZBK, jako pełnomocnik Gminy Miasto Elbląg, prowadzi działania zmierzające do wydzierżawienia (lub dokupienia) przez wspólnotę przedmiotowej nieruchomości gruntowej umożliwiając tym samym spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych w celu prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nim związanych. Nadmieniamy, że wielokrotnie propozycja ta była przedstawiana wspólnocie podczas corocznych zebrań. Do chwili obecnej nie została podjęta prawomocna uchwała. Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 marca 2021 r. czynsz za dzierżawę terenów na cele mieszkaniowe – przyległe do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych celem spełnienia wymogów samodzielnej działki budowlanej ustalony został w formie ryczałtu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy i wynosi 1,23 zł brutto, bez względu na wielkość dzierżawionego terenu. Dodatkowo wspólnota zobowiązana będzie do zapłaty podatku od nieruchomości i ponoszenia kosztów utrzymania terenu według odrębnych przepisów. Po wydzierżawieniu (lub dokupieniu) części przyległej działki jej zagospodarowanie znajdzie się w gestii wspólnoty mieszkaniowej, która będzie mogła podejmować decyzje o kompleksowym zagospodarowaniu przyległego terenu w sposób mający na względzie dobro ogółu i interes wspólnoty. Przejęcie przez wspólnotę części działki przyległej do budynku rozwiąże więc problem jej uporządkowania i zagospodarowania – w tym również dokonania nasadzeń zieleni oraz zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów w obrębie budynku – czytamy w odpowiedzi Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

- Nic mi o tym, nie wiadomo, aby były skargi mieszkańców na to, że zasadziłam zieleń pod oknami. Wiem tylko o jednej osobie, która dzwoniła w tej sprawie do ZBK. Może szkoda moich nerwów? Może po prostu usunę zieleń i niech będzie brud i bajoro – mówi pani Dorota.