W wieku 87 lat zmarł Józef Zając, wieloletni prezes Ludowego Klubu Sportowego Mlexer Elbląg, a także Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Elblągu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 2 października.

Józef Zając urodził się 14 czerwca 1933 r. w Żardelach w powiecie Podbrodzie na Wileńszczyźnie. Tam też spędził dzieciństwo. Po wojnie w 1946 r. razem z siostrą i rodzicami został ewakuowany do Łodzi, a następnie w ramach relokacji osiadł z rodziną w Dobrym Mieście, gdzie kontynuował naukę na poziomie podstawowym i średnim. W 1953 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na wydziale mleczarskim. W czasie studiów przeprowadził się na stałe do Elbląga. Studia ukończył w 1957 r., uzyskując stopień inżyniera przetwórstwa mleczarskiego. Już w trakcie studiów odbywał studenckie praktyki w Zakładzie Mleczarskim w Elblągu, które zapoczątkowały wieloletni związek z branżą mleczarską. Po zakończonych studiach na stałe został zatrudniony w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu. W międzyczasie ukończył Studium Ekonomiki i Organizacji Spółdzielni Mleczarskich dla kadry kierowniczej.

Po pięciu latach aktywnej pracy w 1962 r. został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu, które pełnił do 1975 r. W 1975 r. powstało województwo elbląskie, a na jego terenie został utworzony Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Elblągu, którego prezesem został wybrany Józef Zając. Sprawował to stanowisko do 1990 r.

Drugą pasją Józefa Zająca był sport. Od najmłodszych lat trenował siatkówkę i lekką atletykę jako zawodnik AZS Olsztyn. Po latach czynnego uprawiania sportu został działaczem sportowym. Był między innymi sędzią piłkarskim oraz kierownikiem Wydziału Sędziowskiego Olsztyńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W 1962 r. Józef Zając wraz ze współpracownikami założył przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu Ludowy Klub Sportowy Mlexer i został jego prezesem. Tę funkcję pełnił przez pół wieku, do 2012 r. W klubie działalność prowadziły sekcje: kolarstwa szosowego, tenisa stołowego, piłki nożnej, brydża sportowego i szachów. W okresie sprawowania funkcji prezesa największe sukcesy odnosiła sekcja kolarstwa szosowego i tenisa stołowego. Wychowankiem sekcji kolarstwa szosowego są Adam i Piotr Wadeccy, byli czołowi polscy kolarze.

Sekcja tenisa stołowego największe sukcesy odnosiła w rozgrywkach drużynowych kobiet i mężczyzn. W latach 1997-2001 zarówno drużyna kobiet jak i mężczyzn występowała w pierwszej lidze państwowej, dostarczając sympatykom tej dyscypliny sportowej w Elblągu wielu wspaniałych emocji i przeżyć podczas zmagań ligowych.

Działalność klubu pod Jego przewodnictwem ukierunkowana była głównie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Żył sportem i poświęcał cały swój wolny czas klubowej młodzieży. Wielokrotnie odznaczany złotą odznaką między innymi dla Działacza Kultury Fizycznej, Ludowych Zespołów Sportowych, Zasłużonego Pracownika Rolnictwa, Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego i Spółdzielczości Mleczarskiej, Pracownika Przemysłu Spożywczego i Skupu, za zasługi dla Ligi Obrony Kraju i wiele innych.

Ojciec dwojga dzieci, Marty i Kazimierza Zając, dziadek dla jednej już pełnoletniej wnuczki Aleksandry. Zmarł 25 września 2020 r. w wieku 87 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 2 października. Msza żałobna w kościele św. Rodziny przy al. Odrodzenia 3 rozpocznie się o godz. 13.30. Po mszy odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu przy ul. Agrykola około godz. 14.30 (pierwsza brama od kościoła Wszystkich Świętych, naprzeciwko stadionu ZKS Olimpia Elbląg). O czym zawiadamiają pogrążona w smutku rodzina oraz Elbląski Sportowy Klub Nestora.