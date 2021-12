Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Od 1 stycznia wydłużają się godziny funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Elblągu. Rosną także opłaty za parkowanie. O szczegółach informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

- Problem ograniczonego dostępu do miejsc postojowych dotyczy wielu miast na całym świecie. Wynika to z tego, że samochodów przybywa więcej niż dostępnych dla nich miejsc postojowych. Zwiększenie liczby parkingów najczęściej w wielu miejscach nie jest już fizycznie możliwe, dlatego miasta na całym świecie wprowadzają strefy. Wprowadzenie opłat za parkowanie nakłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów - wyjaśnia Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

Zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, od 1 stycznia 2022 r., kierowców korzystających z elbląskiej SPP czekają następujące zmiany:

·Zmiana stawek za czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój

Nowe stawki przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych 1. za czas postoju do 14 minut 0,50 2. za pierwszą godzinę postoju 2,20 3. za drugą godzinę postoju 2,40 4. za trzecią godzinę postoju 2,60 5. za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju 2,20 6. za abonament „S” - z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny tylko w jednym sektorze SPP tygodniowy 20,00 miesięczny 60,00 kwartalny

(3 miesięczny) 170,00 półroczny

(6 miesięczny) 320,00 7. za abonament „A” - z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP tygodniowy 30,00 miesięczny 100,00* kwartalny

(3 miesięczny) 280,00* półroczny

(6 miesięczny) 540,00* 8. za abonament „O” - na okaziciela, bez wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP. miesięczny 120,00 kwartalny

( 3 miesięczny) 340,00 półroczny

(6 miesięczny) 660,00

W związku ze zmiana stawek opłat za parkowanie na terenie elbląskiej SPP, minimalny czas na jaki można wnieść opłatę od początku 2022 r. będzie wynosił 14 minut.

·Zmiana godzin funkcjonowania SPP

Aktualnie Strefa funkcjonuje głównie w godz. od 9:00 do 17:00.

Od Nowego Roku SPP opłaty za postój będą obowiązywały w ujednoliconych dla całej Strefy godzinach, tj. od 9:00 do 18:00.

·Zmiana wysokości opłaty dodatkowej

Od 1 stycznia 2022 opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty będzie wynosiła 70 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – będzie ona pomniejszona o 50 % (co stanowi 35 zł).

·Zmiany w zakresie abonamentów i identyfikatorów SPP:

- abonament „G” zostanie zastąpiony abonamentem „S” w nowej cenie, który nie będzie wymagał przedstawienia żadnych dodatkowych dokumentów; wprowadzony zostanie dodatkowo abonament tygodniowy;

- abonament „A” otrzyma nową cenę, dodatkowo wprowadzony zostanie abonament tygodniowy;

- wprowadzenie abonamentu ZASTĘPCZEGO, który będzie wydawany dla użytkowników identyfikatorów „M” w przypadku czasowej utraty możliwości użytkowania pojazdu na który ten identyfikator został wystawiony. Konieczne będzie w takim przypadku okazanie np. zaświadczenia z zakładu naprawczego oraz zdanie „stałego” abonamentu/identyfikatora