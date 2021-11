Zmieniają się poniedziałkowe godziny pracy ZUS-u

Fot. Michał Skroboszewski (archiwum portEl)

W poniedziałki placówki ZUS będą otwarte do godz. 17. Jest to o godzinę krócej niż dotychczas. Zmiana wejdzie w życie od 22 listopada i ma obowiązywać do końca marca. W pozostałe dni obsługa klientów będzie odbywać się normalnie, w godz. 8:00 – 15:00.

- Klientów będziemy obsługiwać godzinę krócej niż dotychczas. Przed skróceniem czasu pracy sprawdziliśmy, kiedy klienci najczęściej odwiedzają nasze placówki. Największe natężenie ruchu jest w godzinach od 10.00 do 12.00. Po południu liczba osób odwiedzających instytucję maleje, a po godzinie 17.00 sale obsługi są prawie puste – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim Nasi pracownicy cały czas obsługują klientów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Osoby odwiedzające nasze placówki nadal muszą używać maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta, a także zachować odpowiedni dystans. - Klienci, którzy nie chcą czekać w kolejce, mogą wcześniej taką wizytę w ZUS zarezerwować przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub zrobić to telefonicznie. Aby umówić wizytę przez telefon w jednej z placówek Oddziału w Elblągu należy zadzwonić pod numer 55 641 93 72, natomiast w oddziale w Olsztynie - pod numer 89 741 50 08 - dodaje rzeczniczka Klienci ZUS mogą również załatwiać swoje sprawy bezpiecznie i wygodnie podczas e-wizyty bez wychodzenia z domu. Aby spotkać się on-line z pracownikiem Zakładu wystarczy mieć dostęp do internetu, urządzenie z kamerką np. smartfon, tablet lub komputer. Do dyspozycji klientów jest również Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl). Wnioski i dokumenty można przesyłać również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego