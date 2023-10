Zrób przysiad i pomóż Wiktorkowi!

O czterolatku walczącym z rakiem wątroby, Wiktorku Ratajczaku, pisaliśmy już na naszej stronie, warto jednak o nim przypomnieć, ponieważ zbiórka pieniędzy wciąż jest aktywna, a do walki o życie chłopca przyłączają się także kluby sportowe, do tej pory Olimpia Elbląg i KS Barkas.

Wiktor jest synem pochodzącej z Tolkmicka pani Małgorzaty i pana Piotra. Chłopiec zmaga się z chorobą od 2021 roku, od tego czasu przeszedł ponad 35 cykli chemioterapii, kilka operacji oraz biopsji. W Polsce zrobiono już wszystko, co było można. Obecnie Wiktorek znajduje się w Bostonie, gdzie trwa bardzo kosztowne leczenie.

- Tydzień temu odbyła się już druga operacja mająca na celu usunięcie guzów z przerzutami - informuje nas Anetta Żurańska, ciocia Wiktorka. - Wątroba nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ drogi żółciowe nie funkcjonują prawidłowo, a Wiktorek kilka razy miał sepsę.

Poznańska grupa „Przyjacielska Paczucha” zorganizowała wyzwanie, mobilizujące do wpłacania na skarbonkę Wiktorka. O całej akcji dowiadujemy się z oficjalnej strony poświęconej wydarzeniu: „Weź udział w challenge’u #przysiadzdlawiktorka. Nagraj krótki filmik, jak robisz (tylko) 10 przysiadów. Możesz wykonać je samodzielnie lub w grupie – zaangażuj znajomych, ludzi w pracy, w szkole, przedszkolu, czy w swojej drużynie. Zamieść nagranie w social mediach dodając opis: „Biorę udział w wyzwaniu Przyjacielska Paczucha - #przysiadzdlawiktorka” Zrób 10 przysiadów, wpłać dowolny datek na skarbonkę: i udostępnij film na swoim profilu, nominując kolejne osoby/firmy. Szczegóły na profilu Przyjacielska Paczucha”.

Do tej pory w wyzwaniu wzięły udział nie tylko osoby prywatne, ale też drużyny sportowe. W minioną sobotę KS Barkas z Tolkmicka, a wczoraj (3 października) Olimpia Elbląg. Na platformie Facebook, na oficjalnych stronach obu klubów, możemy zobaczyć, jak zawodnicy podejmują się wyzwania, chcąc tym samym pomóc małemu Wiktorkowi powrócić do zdrowia. Oba zespoły nominowały kolejnych kandydatów, dzięki czemu akcja jest coraz bardziej promowana, a jej zasięg szerszy. Wszystko po to, by ratować życie chłopca.

Inną ważną inicjatywą jest licytacja poświęcona Wiktorkowi na platformie Facebook, na której użytkownicy mogą wystawiać różne przedmioty, a wszystkie zarobione pieniądze są oczywiście wpłacane na zbiórkę. Przypominamy, że wpłacać pieniądze bezpośrednio wciąż można na stronie siepomaga.pl.