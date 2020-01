ZSŚIiU zachęca do oddania krwi

W czwartek (16 stycznia) w godz. 8 do 12 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 odbędzie się XXII. otwarta akcja honorowego oddawania krwi i jednocześnie trzecia akcja w tym roku szkolnym dla uczczenia 100. rocznicy – Bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą”.

Kto może oddać krew? Każdy, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 50 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Zapraszamy: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania.

Akcją kieruje Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do środy, 15 stycznia.