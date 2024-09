ZUS dla osób z niepełnosprawnością

Elbląski ZUS organizuje Dni Osób z Niepełnosprawnością. „Tacy sami, bez barier” to ich tegoroczne hasło. 11-13 września 2024 r. odbędą się dyżury pracowników ZUS a także przedstawicieli zaproszonych instytucji.

Każdy człowiek napotyka w swoim życiu bariery o różnym charakterze. Gdy myślimy o barierach, w pierwszym odruchu przychodzą nam do głowy te architektoniczne. To dlatego, że najłatwiej je zobaczyć. Są one też najczęściej poruszanym tematem w kontekście osób z niepełnosprawnością. To bardzo ważny aspekt, ale nie jedyny, bo barier jest znacznie więcej. Bariery mogą być kulturowe, społeczne czy światopoglądowe. Bariery to także sposób, w jaki postrzegamy siebie i innych. Tymczasem – mimo różnic – jesteśmy tacy sami. I tylko od nas zależy, czy zniesiemy bariery, które wzajemnie między sobą stawiamy. W kontekście osób z niepełnosprawnością, ale również ich najbliższego otoczenia (a tak naprawdę każdego z nas), warto spojrzeć na temat barier w szerszym ujęciu.

Dni Osób z Niepełnosprawnością to miesiąc wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez ZUS oraz instytucje partnerskie w całej Polsce. Ich głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami i informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich. Wydarzenia są też okazją do wspólnych aktywności i integracji społecznej.

Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i nie wymagają zapisów.

- 11.09.2024 r. ZUS Oddział w Elblągu, ul. Teatralna 4, godz. 10:00 – 13:00 -Dyżur stacjonarny w Sali Obsługi Klientów, podczas którego specjaliści ZUS oraz eksperci z zaproszonych instytucji (NFZ, ECUS, PUP) będą udzielali porad.

- 12.09.2024 r. ZUS Oddział w Elblągu, ul. Teatralna 4, godz.10:00 – 13:00 - Dyżur stacjonarny w Sali Obsługi Klientów, podczas którego specjaliści ZUS oraz eksperci z zaproszonych instytucji (ERKON, PFRON, PZN, UTWiON, WTZ) będą udzielali porad.

- 13.09.2024 r. Biuro Terenowe w Braniewie, ul. Morska 30D, godz. 10:00 – 13:00 - Dyżur stacjonarny w Sali Obsługi Klientów, podczas którego specjaliści ZUS oraz eksperci z zaproszonych instytucji (PCPR) będą udzielali porad.

Serdecznie zapraszamy!