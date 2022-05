10 kroków do mety Piekarczyka

fot. MOSiR

Dlaczego warto pobiec w XIII Biegu Piekarczyka? Jest na to wiele powodów. My sprinterskim krokiem spróbujemy przedstawić te najważniejsze, które zmotywują każdego do startu i dotarcia do mety. A do biegu został już tylko miesiąc.

Start zza biurka Na początek zapisy. Aby stanąć na starcie nie trzeba nawet ruszać się z domowego krzesła. Wystarczy jedynie wejść na stronę zapisów i wykonać 6 prostych kroków w drodze do udziału. Zakładasz konto, wybierasz dystans i opłacasz. 2. Strój biegacza – Twój strój, koszulka Biegu Jaki sprzęt sportowy trzeba przygotować, aby wziąć udział w XIII Biegu Piekarczyka? Taki, który masz w swojej szafie. Zwykłe buty sportowe, ulubiony t-shirt (najlepiej oficjalna koszulka Biegu) oraz krótkie spodenki. I to wszystko. Bieganie ma tę zaletę, że lubi prostotę. 3. Nowa trasa – nowy początek Z nową trasą Biegu Piekarczyka zapoznał się Atestator z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Długie i efektowne rozpoczęcie ul. Nowowiejską, bieg przez centrum i Stare Miasto, a meta na górce ul. Teatralnej. Tak odkryjemy nowe miejsca na biegowej mapie Elbląga. 4. Prosta, ale nie łatwa Proste będą towarzyszyć biegaczom przez całą trasę. Prosta ul. Traugutta, prosta ul. Armii Krajowej, itd. Trasa prosta, ale łatwo jednak nie będzie, bowiem czasem natrafi się na kostkę lub podbieg na finiszu imprezy. Wiadomo, gdy jest zbyt łatwo, to i satysfakcja mniejsza, zatem wszystko współgra. 5. Pierwszy krok Można zapisać się zza biurka, ale to tylko początek. Oczywiste jest, że aby pobiec, trzeba trenować. Idąc do pracy, chodząc po domu, wchodząc po schodach. Kolejnym krokiem jest wiedza i wsparcie innych. O to najłatwiej podczas treningów z Team Karaś Elbląg. Czekają na każdego chętnego. 6. Trofeum Sport to nie tylko ruch sam w sobie, ale i rywalizacja o trofea. Nagradzamy najlepszych, ale naszą rolą jest także nagradzać chęci i determinację. A te są potrzebne, by dotrzeć do mety i otrzymać pamiątkowy medal. Symbol indywidualnego zwycięstwa nad własnymi ograniczeniami. 7. Pogoda Słoneczna pogoda zachęca każdego do aktywności na dworze. Bieg Piekarczyka ma tę wspaniałą cechę, że przyciąga ładna pogodę. Gdy startujemy, słońce jest razem z nami. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. 8. Biegaj i zwiedzaj Elbląg to piękne miasto z bogatą historią. Od lat przyciąga turystów odbudowywaną starówką i cieszy mieszkańców zielenią parków. To wszystko znajdzie się na trasie XIII Biegu Piekarczyka, a zatem nasza impreza wpisze się w oczekiwania zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych biegaczy. 9. Zmień bieg historii Piekarczyk nie czekał, tylko pobiegł. On zmienił bieg swojej historii. Stał się bohaterem. Ty także możesz. Nie musisz pobijać rekordów trasy. Najważniejsze, że zmienisz bieg swojego życia na ten zdrowszy i weselszy, sportowy i rekreacyjny. Każdy kto weźmie udział, już jest zwycięzcą. 10. Kategoria? Open XIII Bieg Piekarczyka to także klasyfikacje. Dla organizatorów i wielu uczestników, są ważne. Ponad to wysuwa się jednak fakt, że Bieg jest przede wszystkim dla wszystkich. Startują dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, kobiety, mężczyźni i drużyny. Bieg Piekarczyka jest bowiem dla wszystkich razem i każdego z osobna. Sponsorem Głównym XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka jest firma WAITW. Sponsorami Strategicznymi Biegu są: FLSmidth MAAG Gear i Studio Łazienkowe Awangarda. Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu