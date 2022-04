100 lat i I ligi!

Uroczysta gala była centralnym punktem obchodów 60. rocznicy powstania klubu Mlexer. Były miłe słowa, odznaczenia dla przyjaciół klubu i zapowiedź walki o I ligę. Zobacz zdjęcia z gali.

W tym roku przypada 60. rocznica powstania Ludowego Klubu Sportowego „Mlexer”. Wówczas przy ul. Bema 5a w elbląskiej Mleczarni powstał protoplasta Mlexera – Ludowy Zespół Sportowy Mleczarnia, który występował w rozgrywkach tenisa stołowego. Podczas tych 60 lat klub przestał być Ludowy, a został Elbląski. Wczoraj (23 kwietnia) w auli IV Liceum Ogólnokształcącego odbyła się gala z okazji jubileuszu. Więcej o historii jednego z najstarszych elbląskich przeczytacie tutaj.

- Pierwszym prezesem klubu został wybrany Józef Zając, który będzie sprawował tę funkcję w latach 1962-2010, nieprzerwanie 48 lat. Powołano trzy sekcje: brydża sportowego, tenisa stołowego i piłki nożnej – mówił Mirosław Kozłowski, prezes EKS Mlexer na sobotniej gali.

- Miałem okazję osobiście poznać prezesa Józefa Zająca i wiem, że był to człowiek wysokiej klasy i bardzo zaangażowany w rozwój klubu – dodał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

- Zaszczytem jest dla nas współpraca z klubem o tak wspaniałej tradycji. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie, za trud wkładany w rozwój elbląskiego sportu. Gratulujemy 60 lat obecności na polskiej arenie sportowej, życzymy wielu sukcesów i wychowania wielu pokoleń tenisistów stołowych – napisała Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu Energa SA, głównego sponsora klubu w okolicznościowym liście.

Była okazja do uhonorowania szczególnie zasłużonych działaczy, byłych i obecnych zawodników tego klubu. Dziś w Mlexerze funkcjonuje jedynie sekcja tenisa stołowego. Pierwsza drużyna rywalizuje w II lidze, rezerwy – szczebel niżej. W tym roku klub może pochwalić się zdobyciem Wojewódzkiego Pucharu Polski w tenisie stołowym oraz awansem Wojciecha Chrząszcza do turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski oraz Oliwii Tazuszel do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Młodziczek.

Warto też zwrócić uwagę na dokonaną kilka lat temu reaktywację szkolenia, za które odpowiada trener Jan Kinal. Wyróżniający się młodzi zawodnicy klubu zostali również wyróżnieni na gali.

W klubie wprost zapowiadają chęć walki o zaplecze ekstraklasy. Jeszcze nie w tym sezonie, ale redakcja portElu tego życzy i trzyma kciuki za awans. - Jestem przekonany, że przyjdą takie czasy, kiedy zobaczymy Mlexera w I lidze – życzył wiceprezydent Janusz Nowak.

Galę zwieńczyła długa owacja na stojąco na cześć Marka Wnuka, wieloletniego działacza sportowego, byłego wiceprezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego. - Bez tego człowieka nie byłoby tenisa stołowego w Elblągu – powiedział Ryszard Grzelak, jeden z najlepszych tenisistów stołowych w historii klubu.