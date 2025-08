3. Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami - Ruszyły zapisy!

W sobotę, 27 września, elbląska Modrzewina po raz trzeci będzie miejscem zmagań biegaczy w Elbląskim Biegu Nocnym Pod Gwiazdami. Na uczestników będzie czekać odświeżona trasa, a także jeszcze więcej emocji i niezapomnianych wrażeń. Nie przegap okazji i zapisz się już teraz, aby stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia!

Elbląski Bieg Nocny Pod Gwiazdami co roku przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i amatorów biegania, pragnących doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery nocnego biegu. Zawody rozegrają się 27 września (sobota) i podobnie, jak w latach ubiegłych na biegaczy będzie czekał do pokonania dystans 5 km.

Startujący rozpoczną swój bieg o godz. 20:00 z alei Jana Pawła II (na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego). To tutaj w dniu imprezy będzie znajdować się również miasteczko zawodów. Później zawodnicy przebiegną ulicami: Antoniego Czuchnowskiego, Michała Rosnowskiego i wrócą na aleję Jana Pawła II i od ronda na wzgórzu, po linii prostej udadzą się na metę, na Modrzewinie (zobacz mapę biegu).

- Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez w Elblągu. Ogromnie cieszy nas to, że wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę startujących zawodników. Podczas tej edycji przygotowaliśmy dla biegaczy odświeżoną trasę, w której będzie więcej prostych odcinków, dzięki czemu trasa będzie jeszcze szybsza. Ze względu na duże zainteresowanie zachęcamy, aby nie czekać z zapisami na ostatnią chwilę – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dla każdego uczestnika Biegu Nocnego pod Gwiazdami na mecie będzie czekał wyjątkowy medal, a najszybsi zawodnicy w danej kategorii otrzymają statuetki. Pakiety startowe na pierwszą, jak i drugą edycję rozeszły się w ekspresowym tempie, dlatego też w tym roku limit został zwiększony do 800 miejsc. Klasyfikacja biegu będzie podzielona na kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet (16-29 lat, 30-49 lat oraz 50 lat i więcej), a wyniki będą mierzone profesjonalnym pomiarem czasu.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 24 września 2025 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsor Główny: ML Polyolefins, Stella Green.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody.