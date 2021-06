3 Puchary Polski dla strażaka z Elbląga

W dniach 19-20 czerwca w Kaliszu odbył się Puchar Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych. W turnieju wzięło udział Około 200 zawodników z różnych formacji mundurowych takich jak policja, straż pożarna, wojsko, żandarmeria, służba więzienna, komandosi, służba ochrony państwa i wiele innych.

W Pucharze wziął udział strażak z Elbląga Adrian Durma, który startował w kategorii -74kg i 79kg w formułach Point Fighting i -74 kg KickLight, wygrywając 3 Puchary Polski. Adrian wygrał wszystkie swoje pojedynki przed czasem, nie dając żadnych szans rywalom, co świadczy o wysokiej formie naszego zawodnika, który już za tydzień wyrusza na mistrzostwa polski do Zawiercia. Nasz strażak został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, co cieszy jeszcze bardziej.

- Turniej dla mundurowych cieszy się dużą popularnością od kilku lat. Można to zaobserwować po dużej frekwencji na każdym turnieju. Mundurowi biorący udział wywodzą się z różnych stylów walki: mma, muay thai, karate, taekwondo, boks, co sprawia, że pojedynki są bardzo widowiskowe i wszechstronne, dodatkowo każdy chce pokazać, że jego formacja jest najlepsza. Moje walki wygrałem przed czasem, za co zostałem doceniony wyróżnieniem najlepszego zawodnika turnieju wśród wszystkich zawodników. To chyba najbardziej daje satysfakcję. Cieszę się, że mogę reprezentować naszą komendę stając na najwyższym stopniu podium wśród wszystkich służb mundurowych - powiedział Adrian Durma.