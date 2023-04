6 medali elblążan w Pucharze Kaszub

Sześć medali, w tym dwa złote, zdobyli młodzi zawodnicy WKS Flota Elbląg w Pucharze Kaszub w strzelectwie sportowym, rozegranym w dniach 15-16 kwietnia na strzelnicy klubu Dziesiątka Kartuzy.

Skład elbląskiej drużyny, konkurencje i zajęte miejsca:

Semków Julia (2010) - młodzik - karabin pneumatyczny - I miejsce

Pańkiwicz Norbert (2008) - młodzik - pistolet pneumatyczny - I miejsce

Stalmirski Mateusz (2004) - junior - karabin pneumatyczny - II miejsce

Kwiatkowski Wiktor (2007) - junior - pistolet pneumatyczny - II miejsce

Chojnacki Jakub (2009) - młodzik - pistolet pneumatyczny - II miejsce

Janta-Lipińska Julia (2008) - młodzik - pistolet pneumatyczny - III miejsce

Łowczak Małgorzata (2008) - młodzik - karabin pneumatyczny - V miejsce

Surkont Klaudia (2010) - młodzik - karabin pneumatyczny - X miejsce

- Jest to duży sukces całej naszej drużyny. Nasi zawodnicy, mimo młodego wieku, osiągnęli bardzo dobre wyniki. Dużym wsparciem dla naszych zawodników byli rodzice, którzy mobilizowali swoje pociechy. Jest to kolejny etap przygotowań naszego zespołu do najważniejszych zawodów ujętych w ogólnopolskim kalendarzu strzeleckim – mówi Jerzy Domeracki, trener i prezes klubu WKS Flota Elbląg.

Flota Elbląg zaprasza dzieci i młodzież na treningi strzeleckie, które odbywają się na strzelnicy przy ul. Junaków 2. Każdy może spróbować sił w sporcie strzeleckim, nauczyć się obsługi broni, zdobyć niezbędne doświadczenie i przeżyć niezapomnianą przygodę.