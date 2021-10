Adrian Durma z brązowym medalem mistrzostw świata

Adrian Durma zajął trzecie miejsce na rozgrywanych we włoskim Lido di Jesolo mistrzostwach świata w kickboxingu. Żaneta Cieśla udział w zawodach zakończyła na ćwierćfinale.

Na mistrzostwach świata rozgrywanych we włoskim Lido di Jesolo wystąpiło dwóch zawodników związanych z Elblągiem: Adrian Durma i Żaneta Cieśla.

Adrian Durma startował w formule light contact w wadze do 74 kilogramów. Elblążanin w dobrym stylu awansował do półfinału. Tam musiał uznać wyższość Greka Michailangelosa Nikolou. I w ten sposób elblążanin zakończył mistrzostwa z brązowym medalem. - Usprawiedliwieniem przegranej Adriana Durmy było przeziębienie, z którym boryka się od kilku dni. Zrobił co mógł w walce z Grekiem - tak walkę elblążanina skomentował trener Leszek Jobs

Żaneta Cieśla walczyła w formule full contact w wadze do 52 kg. W pierwszej walce pokonała Amerykankę Amandę Komoczi. W ćwierćfinale uległa Turczynce Emine Arslan. - Ciężko będzie się wracać z Mistrzostw Świata bez medalu, kiedy on zawsze był. Turczynka okazała się dużo silniejsza fizycznie ode mnie, dałam z siebie wszystko,czułam się super, próbowałam coś zmieniać w walce, ale to nie dało efektu - napisała Żaneta Cieśla na swoim profilu na Facebooku.