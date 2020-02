Akademia Kowno ponownie zagrała z Olimpią

Drużyny żółto-biało-niebieskich kolejny raz w przeciągu kilku miesięcy zmierzyły się w grach sparingowych z przeciwnikiem z Litwy - Be1 Nacionaline Futbolo Akademija Kowno.

Rywalizacja z rówieśnikami z innego kraju może wpłynąć jedynie pozytywnie na rozwój. To okazja do sprawdzenia własnych umiejętności na tle rywala, z którym na co dzień nie dochodzi do konfrontacji. Tym razem sparingi rozegrały roczniki 2003-2007.

- Wszystkie mecze były bardzo wyrównane i stały na wysokim poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z kolegami ze wschodu i już teraz planujemy kolejne spotkanie. Myślę, że na pewno odwdzięczymy się w niedalekiej przyszłości naszą wizytą na ich terenie. - poinformował trener koordynator Olimpii Karol Przybyła.

Wcześniej drużyna z Litwy gościła w Elblągu w grudniu ubiegłego roku. Wówczas rozegrano osiem spotkań, tym razem zaplanowano o jeden sparing mniej. Areną zmagań ponownie okazało się boisko przy ul. Skrzydlatej.

Przypomnijmy, że harmonijna współpraca jest dużą zasługą Daniela Okuniewskiego, byłego trenera bramkarzy grup młodzieżowych Olimpii, obecnie pracujący w akademii w klubie z Kowna.

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl