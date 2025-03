Aktywny marzec, czyli miesiąc na sportowo

Odrywamy kolejną kartkę kalendarza i witamy marzec. Co oprócz nadejścia wiosny zwiastuje nowy miesiąc? Przyjrzyjmy się sportowej ofercie elbląskiego MOSiR-u.

Aktywny Dzień Kobiet (6 marca)

Zamiast tradycyjnych kwiatów i czekoladek, MOSiR zaprasza Panie na „Aktywny Dzień Kobiet” – pełen ruchu, energii i dobrej zabawy! Wydarzenie odbędzie się 6 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej i będzie całkowicie darmowe. W programie znajdą się trzy dynamiczne zajęcia: Turbo Spalanie, Zumba i Joga, prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Uczestniczki otrzymają także drobne upominki. Wystarczy zabrać wygodny strój, obuwie i wodę – start o 18:30.

Ninja Elbląg (14-16 marca)

Czekają nas trzy dni zabawy i rywalizacji na torze ninja. Pierwszego dnia odbędzie się Międzyszkolny Turniej, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W sobotę zawodnicy wezmą udział w Mistrzostwach Polski Ninja, rywalizując na torze 1 vs 1 w kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a najlepsi będą mieli szansę na kwalifikację do Mistrzostw Świata Ninja w USA. Z kolei w niedzielę tor będzie dostępny dla każdego chętnego w ramach Open Ninja Track, gdzie będzie można sprawdzić swoją sprawność pod okiem trenerów. Wszystkie szczegóły, w tym o zapisach, znajdują się tutaj. Organizatorami zawodów jest Miasto Elbląg, MOSiR Elbląg i KolekTYw.

Rowerami do Marzęcina (16 marca)

Celem wycieczki będzie Marzęcino, a dokładniej Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, neogotycka świątynia z 1852 roku. To doskonała okazja, by połączyć aktywność fizyczną z odkrywaniem piękna lokalnej architektury. Marcowa Miejska Wycieczka Rowerowa wyruszy 16 marca (niedziela) o godzinie 9 z ul. Wodnej (przy napisie "I Love Elbląg"). Udział bezpłatny.

Pływackie zawody na Dolince (22-23 marca)

Druga edycja Dolinka Swim Challenge zaprosi do udziału nie tylko dorosłych, ale także najmłodszych pływaków. Zawody zostały podzielone na dwa dni: w sobotę wystartują dzieci w wieku 7-17 lat, a w niedzielę dorośli. W każdej kategorii wiekowej trzy najlepsze miejsca zostaną nagrodzone pamiątkowymi medalami oraz dyplomami. Szczegółowe informacje dot. zapisów i opłaty wpisowego, pojawią się wkrótce na stronie mosir.elblag.eu.

Rowerowe Wagary (22 marca)

Początek wiosny nieodmiennie kojarzył się w czasach szkolnych z wagarami na świeżym powietrzu. Nawiązując do tej tradycji w pierwszy wiosenny weekend zapraszamy rowerzystów w każdym wieku na przejażdżkę elbląskimi ścieżkami rowerowymi i ognisko w Bażantarni. Przejazd ruszy w sobotę, 22 marca, o 11 z placu Jagiellończyka. Serdecznie zapraszamy wszystkich cyklistów!