Aktywuj się z MOSiR-em i skorzystaj z 50% zniżki

Początek roku to idealny moment, by zadbać o formę, zdrowie i dobre samopoczucie. Z myślą o noworocznych postanowieniach MOSiR w Elblągu zaprasza do udziału w zajęciach rekreacyjnych w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em z rabatem!

Tylko w dniach od 7 do 10 stycznia oferujemy 50% zniżki na zajęcia objęte programem. To doskonała okazja, aby spróbować różnych form aktywności – od zajęć fitness i tańca, przez jogę i pilates, po ćwiczenia w wodzie – i wybrać coś dla siebie.

Środa – 7 stycznia

18:00 – Joga (Lodowisko Helena, limit 35 osób)

19:15 – Turbo spalanie (Lodowisko Helena, limit 35 osób)

19:15 – Zdrowy kręgosłup (Kryta Pływalnia, limit 15 osób)

20:05 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia)

20:15 – FitStep (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)

Czwartek – 8 stycznia

17:15 – Pilates (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)

18:15 – Pilates (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)

19:30 – Zumba – grupa zaawansowana (Lodowisko Helena, limit 40 osób)

20:30 – Zumba – grupa początkująca (Lodowisko Helena, limit 40 osób)

Piątek – 9 stycznia

17:30 – FitStep (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)

18:30 – Turbo spalanie (Lodowisko Helena, limit 35 osób)

20:05 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia)

Sobota – 10 stycznia

10:00 – Zumba Kids 4–6 lat (Lodowisko Helena)

11:00 – Zumba Kids 7–12 lat (Lodowisko Helena)

11:00 oraz 12:00 – Aqua Senior (Kryta Pływalnia)

Postaw na aktywny start roku

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, w komfortowych obiektach MOSiR-u i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania oraz grup wiekowych. Obowiązują limity miejsc, dlatego warto zaplanować udział z wyprzedzeniem.

Uwaga: promocja nie obowiązuje na zajęcia Aqua Fitness organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Nowy rok zaczyna się od pierwszego kroku. Aktywuj się z MOSiR-em i spraw, by był to krok w stronę zdrowia i regularnej aktywności.