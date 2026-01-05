Aktywuj się z MOSiR-em i skorzystaj z 50% zniżki
Początek roku to idealny moment, by zadbać o formę, zdrowie i dobre samopoczucie. Z myślą o noworocznych postanowieniach MOSiR w Elblągu zaprasza do udziału w zajęciach rekreacyjnych w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em z rabatem!
Tylko w dniach od 7 do 10 stycznia oferujemy 50% zniżki na zajęcia objęte programem. To doskonała okazja, aby spróbować różnych form aktywności – od zajęć fitness i tańca, przez jogę i pilates, po ćwiczenia w wodzie – i wybrać coś dla siebie.
Środa – 7 stycznia
18:00 – Joga (Lodowisko Helena, limit 35 osób)
19:15 – Turbo spalanie (Lodowisko Helena, limit 35 osób)
19:15 – Zdrowy kręgosłup (Kryta Pływalnia, limit 15 osób)
20:05 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia)
20:15 – FitStep (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)
Czwartek – 8 stycznia
17:15 – Pilates (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)
18:15 – Pilates (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)
19:30 – Zumba – grupa zaawansowana (Lodowisko Helena, limit 40 osób)
20:30 – Zumba – grupa początkująca (Lodowisko Helena, limit 40 osób)
Piątek – 9 stycznia
17:30 – FitStep (Lodowisko Helena, limit 33 osoby)
18:30 – Turbo spalanie (Lodowisko Helena, limit 35 osób)
20:05 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia)
Sobota – 10 stycznia
10:00 – Zumba Kids 4–6 lat (Lodowisko Helena)
11:00 – Zumba Kids 7–12 lat (Lodowisko Helena)
11:00 oraz 12:00 – Aqua Senior (Kryta Pływalnia)
Postaw na aktywny start roku
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, w komfortowych obiektach MOSiR-u i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania oraz grup wiekowych. Obowiązują limity miejsc, dlatego warto zaplanować udział z wyprzedzeniem.
Uwaga: promocja nie obowiązuje na zajęcia Aqua Fitness organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.
Nowy rok zaczyna się od pierwszego kroku. Aktywuj się z MOSiR-em i spraw, by był to krok w stronę zdrowia i regularnej aktywności.