Aktywuj się z MOSiR-em! Sprawdź zajęcia, które dodadzą Ci energii i zadbają o Twoje zdrowie

Jeśli szukasz sposobu na poprawę kondycji, zrzucenie kilku kilogramów lub po prostu chcesz aktywnie spędzić czas, program "Aktywuj się z MOSiR-em" jest właśnie dla Ciebie! Bogata oferta zajęć dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Od intensywnego spalania kalorii po spokojną jogę – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Turbo Spalanie

Jeśli lubisz wyzwania i chcesz szybko zobaczyć efekty, zajęcia Turbo Spalanie są strzałem w dziesiątkę! To dynamiczne treningi interwałowe, które łączą elementy cardio i ćwiczeń siłowych, pomagając błyskawicznie spalać kalorie. Warto ze sobą zabrać butelkę wody, wygodny strój i sportowe obuwie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o 19:15 i 20:15 oraz w piątki o 18:15 w sali fitness na Lodowisku Helena.

Joga

Dla tych, którzy chcą się zrelaksować, a jednocześnie poprawić elastyczność i siłę mięśni, idealnym wyborem będzie joga. Regularne praktykowanie pomaga zredukować stres i poprawić samopoczucie. Instruktorka prowadzi zajęcia w taki sposób, aby zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani mogli czerpać korzyści z praktyki. Na miejscu są dostępne maty i gumy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o 18:00 oraz w piątki o 17:00 w sali fitness na Lodowisku Helena.

Zumba

Uwielbiasz taniec i żywiołową muzykę? Zumba to doskonała propozycja! To połączenie tańca i fitnessu sprawia, że nawet nie zauważysz, jak intensywnie ćwiczysz. Proste układy taneczne przy latynoskich rytmach rozruszają każdego, a przy okazji poprawią kondycję i spalą kalorie. Zajęcia odbywają się w sali fitness Lodowiska Helena. We wtorki o 19:30 grupa podstawowa i 20:30 grupa zaawansowana oraz w czwartki o 19:30 grupa zaawansowana i 20:30 grupa podstawowa.

Aqua Fitness

Dla tych, którzy szukają aktywności bez obciążania stawów, świetnym wyborem będzie Aqua Fitness. Zajęcia prowadzone są zarówno w wersji intensywnej (Aqua Turbo), jak i spokojniejszej (Aqua Basic). Dzięki oporowi wody ćwiczenia są bardziej efektywne, a przy tym bezpieczne. Regularne treningi pomagają poprawić krążenie, wzmacniają mięśnie i wspierają odchudzanie. Pełen harmonogram gimnastyki wodnej, z podziałem na obiekty, znajduje się w zakładce aqua fitness.

Zumba Kids

Zumba Kids to wersja zajęć stworzona specjalnie dla dzieci na bazie zabaw tanecznych, które rozwijają koordynację i zachęcają do ruchu. To świetna okazja, by oderwać dzieci od ekranów i pokazać im, jak fajnie można się bawić, jednocześnie dbając o zdrowie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, dzieci w wieku 4-6 lat przychodzą o godz. 10:00, a młodzież od 7 do 12 lat o 11:00.

Zdrowy Kręgosłup

Jeśli spędzasz dużo czasu przy biurku i odczuwasz bóle pleców, zajęcia Zdrowy Kręgosłup są dla Ciebie. Specjalnie dobrane ćwiczenia wzmacniają mięśnie głębokie, poprawiają postawę i zmniejszają dolegliwości bólowe. Zajęcia odbywają się w środy o 19:15 w sali gimnastycznej na Krytej Pływalni.

Na wszystkich zajęciach istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz informacje o karnetach znajdziesz na stronie MOSiR-u.