Aktywuj się z MOSiR-em w Ogrodach

Zdrowy tryb życia, który łączy się z ruchem i aktywnością, jest priorytetem dla coraz większej liczby osób, szczególnie po wielu miesiącach pandemii, która w wielu przypadkach negatywnie wpłynęła na naszą kondycję. W sobotę, 11 września, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizuje zajęcia i pokazy w Centrum Handlowym Ogrody. Będzie to również pierwsza część Narodowego Dnia Sportu.

Sport, głównie ten amatorski, powinien pozytywnie wpływać zarówno na nasze ciało, jak i na nasze samopoczucie. Odpowiednio przeprowadzony trening sprawi, że poczujemy się pełni energii, poprawimy swoją kondycję, wygląd. Zalet uprawiania sportu jest całe mnóstwo. Największy problem jest przeważnie z motywacją i systematycznością. O tym jak temu zaradzić i przede wszystkim jak bezpiecznie i skutecznie trenować porozmawiamy z instruktorami MOSiR: zumby, jogi, turbo spalania, a także z trenerami personalnymi, którzy poprowadzą również pokazowe zajęcia. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy w Centrum Handlowym Ogrody w sobotę (11 września) od godz. 11 do 17. Spotykamy się w holu przy głównym wejściu od strony ulic Płk. Dąbka i Ogólnej. Każda osoba, która odwiedzi w tym czasie galerię, będzie mogła swobodnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a także porozmawiać z instruktorami i trenerami, którzy będą służyli pomocą.

11 wrześnie w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Sportu. Jest to więc idealna okazja, aby zachęcić jeszcze więcej osób do tego, aby ruch i aktywność stała się częścią ich dnia. Kolejne imprezy związane z tym świętem odbędą się w kolejną sobotę, 18 września. Przez miasto przejedzie wówczas kolumna rowerów, która dojedzie do Toru Kalbar. Tam odbędzie się natomiast festyn sportowy z wieloma dodatkowymi atrakcjami. Więcej informacji wkrótce.