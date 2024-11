Po krótkiej przerwie Centrum Tańca PROMYK będzie kontynuować cyklu wydarzeń warsztatowych. Tym razem zaprasza Państwa na Andrzejkowe warsztaty jogi.

Joga to rodzaj aktywności, który działa zarówno na rozwinięcie możliwości ruchowych, ale i doskonale oddziałuje na umysł czyli zmniejsza stres i przynosi odpoczynek. Jest to także idealna praktyka dla osób, które mają problemy ze stawami i chcą zwiększyć swoją elastyczność.



Warsztaty poprowadzi Dorota Pawłow – która joge praktykuje od 2008 r., naucza od 2015 r. Kurs nauczycielski odbyła u doświadczonego nauczyciela w stopniu senior III Konrada Kocota, zakończyła go egzaminem i certyfikatem. Regularnie bierze udział w warsztatach rozwija się i doskonali. Z wykształcenia mgr wychowania fizycznego.



Miejsce warsztatów – Centrum Tańca PROMYK, ul. Browarna 80

Koszt - 30 zł/os.

Termin i godzina: 30 listopada, godz. 15:30

Do zabrania ze sobą: wygodny, sportowy strój niekrępujący ruchów, butelkę wody.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY - 609977220