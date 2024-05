Atak judoków na medale

7 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe – to dorobek judoków Ataku Elbląg z Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami, które odbyły się w Poznaniu. W klasyfikacji medalowej elbląski klub uplasował się na trzecim stopniu podium.

158 judoków z niepełnosprawnościami z 14 klubów startowało w weekend w Poznaniu na Mistrzostwach Polski. Wśród nich nie mogło zabraknąć judoków z IKS Atak, którzy do Elbląga przywieźli 16 medali.

Na najwyższym stopniu podium stanęli Ania Rybicka, Weronika Fercho, Agnieszka Strąk, Mirek Kostka, Konrad Szumski, Mateusz Okoński, Sebastian Majewski. Ze srebrem do Elbląga wrócili: Ala Wasiak, Maria Mierzwińska, Marcin Liszcz, Michał Bryl, Mateusz Bielecki. Brązowe medale wywalczyli: Julia Zimirowska, Adam Wiśniewski, Michał Piróg, Michał Weroński. Warto zwrócić uwagę na Julię Zimirowską i Alę Wasiak. Podopieczne trenerskiego duetu: Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego zadebiutowały na Mistrzostwach Polski i od razu wywalczyły medal.

W klasyfikacji medalowej IKS Atak zajął trzecie miejsce. Marcin Liszcz, Adam Wiśniewski oraz trenerzy Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski otrzymali listy gratulacyjne za sukcesy podczas startów na Igrzyskach Światowych Trisomia Games 2024. Przypomnijmy: Na tureckim turnieju Marcin Liszcz z IKS Atak Elbląg wywalczył srebrny medal w wadze do 81 kg., Adam Wiśniewski do Elbląga wrócił z brązowym medalem w wadze do 73 kg. Drużynowo Polacy zajęli trzecie miejsce za Turcją i Portugalią.