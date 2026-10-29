Awangarda Volley Liga rozpoczęła jubileuszowy sezon

Za nami pierwsze siatkarskie emocje w jubileuszowej, 20. edycji Awangarda Volley Ligi. Amatorskie drużyny rozpoczęły rywalizację w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, a pierwsze spotkania przyniosły zarówno pewne zwycięstwa, jak i wyrównane pojedynki rozstrzygane w końcówkach setów. Na czele tabeli znajdują się obrońcy mistrzowskiego tytułu – Logbar Sport SPA.

Awangarda Volley Liga to amatorskie rozgrywki siatkarskie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Mecze odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 20:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Każde spotkanie składa się z trzech setów, a liczba zdobytych punktów do ligowej tabeli odpowiada liczbie wygranych setów. Po zakończeniu rundy zasadniczej najlepsze zespoły przystąpią do fazy pucharowej, która wyłoni uczestników finałowej rywalizacji o medale.

Inauguracyjna kolejka przyniosła cztery zwycięstwa 3:0 oraz jeden bardziej wyrównany pojedynek, w którym IKS Atak Awangarda pokonał Żuławy Volley 2:1. Bardzo dobrze sezon rozpoczęli obrońcy tytułu – Logbar Sport SPA, którzy wygrali zarówno z Merkury Elbląg, jak i Żuławy Volley, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Dzięki temu z dorobkiem 6 punktów zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Za nimi plasują się Warriors, Metopica Volley oraz Delta NDG, które również mają za sobą udany początek rozgrywek.

Przed nami dokończenie 2. kolejki, w ramach której rozegrane zostaną jeszcze cztery spotkania. Szczególnie ciekawie zapowiada się starcie Delty NDG z Warriors, czyli drużyn, które rozpoczęły sezon od zwycięstw bez straty seta. Pozostałe mecze to IKS Atak Awangarda – Błyskawiczne Bobry, Ekipa Pionowego Startu – KAM oraz Merkury Elbląg – Metopica Volley.

Jubileuszowy sezon dopiero nabiera tempa, a przed drużynami kolejne tygodnie walki o jak najlepsze miejsca w tabeli. Na najlepsze zespoły czekają puchary, medale i nagrody, a podczas finałowej kolejki wyróżniony zostanie również MVP finałów.

Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.