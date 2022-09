Baltic Cup – pozwólcie zaprosić się do tańca!

Jednego jesteśmy pewni. 22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 – imprezy, które odbędą się już za dwa tygodnie (weekend 7-9 października), dostarczą widzom nie tylko wrażeń estetycznych, ale rozpalą serca, jeszcze większą miłość do tańca i zapewnią niesamowite emocje…

Dlaczego? Już spieszymy z odpowiedzią. Taniec to pasja, zaangażowanie i emocje. Każdy, kto choć raz widział namiętne tango, albo pełne ekspresji paso doble, wie doskonale, że nie jest to jedynie piękny układ choreograficzny, ale dzieje się tu prawdziwy spektakl. Dlatego już dziś, na lekko ponad dwa tygodnie przed imprezą zapraszamy do kupna biletów i udziału w tym tanecznym święcie!

- Co roku wyżej stawiamy sobie poprzeczkę, dlatego też, nie ograniczamy się jedynie do turniejowych zmagań tancerzy w różnym wieku i o różnych umiejętnościach prezentowanych na parkiecie – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. – Systematycznie urozmaicamy Baltic Cup poprzez organizacje ciekawych imprez towarzyszących. Podczas tej edycji w Elblągu odbędą się Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby podziwiać zmagania najlepszych na świecie tancerzy młodego pokolenia. Jestem przekonany, że za kilka lat uczestnicy Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 będą stanowili światową czołówkę taneczną! – dodaje Antoni Czyżyk.

W tym roku Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup" oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 rozpoczną się w piątek 7 października i potrwają do niedzieli 9 października. Areną zmagań będzie hala sportowo-widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej. Współzawodnictwo oceniać będzie międzynarodowe jury.

Bilety można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Organizatorem MFT „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu; współorganizatorem: Stowarzyszenie Jantar Elbląg

Patronat Honorowy objęli: Kamil Bortniczuk, minister Sportu i Turystyki, Gustaw Marek Brzezinm marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

22 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.